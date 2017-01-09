اكبر فضيحة جنسية تلاحق ترامب لم تكشف من قبل

واشنطن (صدى):

كشفت وسائل اعلام امريكية نصوصا من وثائق ويكيليكس السرية عن اكبر فضيحة جنسية قد تلاحق الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب.

وقد نشرت الوثيقة أن ترامب دفع لفتاة مكسيكية عمرها 17 سنة منذ 6 سنوات مقابل الجنس معه لو لم تتدخل المخابرات الروسية مع اسانج رئيس موقع ويكيلسكس كي لا ينشر الرواية.

وأضافت الوثيقة ان مدير مكتب ترامب دبر له فتاة قاصرة مكسيكسة جميلة مقابل 10 الاف دولار كي تمارس الجنس معه وبالفعل تم إحضارها إلى جناحه في لاس فيغاس ومارس معها الجنس ممارسة كاملة وبعد حصوله على اللذة عرض عليها 10 الاف إضافية لقضاء الليلية ووافقت بعد تدخل مدير مكتب ترامب معها.

واوضحت ان ترامب اخذ منشطات بإشراف طبيب قلب وامضى الليل معها للممارسة الجنس مرة ثانية لكنها طلبت التوقف لكنه اكمل ألى ان حصل على لذته ولو تم نشر الوثيقة لكانت فضحته واسقطته الإنتخابات.