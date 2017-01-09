المعاناة السنوية لأولياء أمور طلاب المرحلة الإبتدائية بالمدارس النائية بعسير

راشد آل عكشان (صدى):

طالب أولياء أمور طلاب المرحلة الإبتدائية بسهول بللسمر وبللحمر وبني شهر وشهران، مدير عام التعليم بمنطقة عسير الأستاذ جلوي محمد آل كركمان، بالنظر في معاناتهم السنوية بخصوص حضور أبنائهم الطلاب آخر إسبوع دراسي من نهاية كل فصل دراسي، والمعروف ” بالأسبوع الميت ” ، رغم إنتهاء المنهج المقرر لتدريسهم، وعدم توفر وسائل مواصلات لنقلهم ، ووعورة الطرق التي يسلكونها والتي تشتهر بها منطقة عسير، ومما يسببه هذا الحضور من فراغ طلابي له أثره التربوي على سلوك الطلاب، وحدوث مالا تحمد عقباه .

وقال الأهالي: نعلم بأن هذا من صلاحية مدير تعليمنا بعسير وفقه الله ، ونثق بتجوابه مع هذه المطالبة التي تكف شر بان تحققه بجيل لايزال في مرحلة التقويم والتهذيب.