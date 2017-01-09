عضو شوى يكشف عن موقف نبيل لخادم الحرمين الشريفين مع كاتبين مصريين

نايف السالم (صدى):

أفصح عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد زيلعي عن موقف إنساني نبيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تمثل في الصلح بين الكاتبين المصريين المتخاصمين موسى صبري وأحمد بهاء الدين.

وقال زيلعي في تفاصيل الواقعة، أن صبري وبهاء الدين كانا بين ضيوف مهرجان الجنادرية في إحدى دوراته، فاستغل الملك سلمان هذه المناسبة وأجلسهما بجانبه قريبين لبعضهما، وقال لهما ممازحاً: “السكاكين بين أيديكما” يقصد سكاكين المائدة، لتنتهي الخصومة بينهما.

وأكد أن الملك سلمان كان على الدوام قريباً من الإعلاميين والصحفيين، ويحرص على مطالعة ما يصدر في الصحف المحلية والعالمية بشكل يومي.