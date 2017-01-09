بشار الأسد يعلن استعداده للتفاوض حول كل شيء في محادثات أستانة

بشار الأسد يعلن استعداده للتفاوض حول كل شيء في محادثات أستانة
دمشق (صدى):

أكد رئيس النظام السوري بشار الأسد، إنه مستعد للتفاوض حول كل شيء في محادثات أستانة، وذلك في مقابلة نشرتها وسائل إعلام سورية رسمية اليوم.

وكان “الأسد”، قد أبدى تلهّفه لمفاوضات أستانة، وأعلن استعداده للحوار مع 91 فصيلاً معارضاً، في وقت كثفت إيران تحركاتها على الصعد كافة في سوريت، وأوفدت أمين المجلس الأعلى للأمن القومي إلى دمشق، وسط تقارير عن محاولتها استمالة عشائر سنية.

ومع بدئه عملية جديدة في ريف دمشق لتأمين حصة العاصمة من المياه، استقبل “الأسد” وفداً فرنسياً يضم 3 أعضاء من الجمعية الوطنية، ومجموعة من المثقفين، برئاسة النائب اليميني تييري مارياني.




2 تعليقان


  1. 🌱🌺جوري [ عدد التعليقات: 705 ] 09/01/2017 في
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    ( فشار الأسد ) يعلن أستعداده للتفاوض حول كل شيء
    …….😂😂هــو باقــي شــئ؟🤔
    الحكـي مو منك من ” الأذناب الكلاب “🐕 اللي تحركك من خلف الكواليس.

  2. كفاك غرور [ عدد التعليقات: 1671 ] 09/01/2017 في
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    تتفاوض مع مين ياالمجرم

    لعنة الله عليك

    ونسأل الله ان يرينا فيك عجائب قدرتة عاجلا


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