البنوك تبدأ في رفع الحد الأعلى لنسبة التمويل العقاري تنفيذاً لقرار “النقد”

عبدالعزيز القثامي (صدى):

بدأت البنوك السعودية في رفع الحد الأعلى لنسبة التمويل العقاري من 70% إلى 85%، تنفيذاً لقرار مؤسسة النقد العربي السعودي بهذا الخصوص.

وأوضح رئيس لجنة الإعلام والتوعية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، أن جميع البنوك السعودية مؤهلة لتقديم التمويل العقاري، ولديها القدرة على التأقلم بشكل فوري مع القرارات الجديدة لمؤسسة النقد، مشيراً أن جميع البنوك الوطنية تمتلك صلاحية تقديم المنتج لكافة المواطنين، كما أنها تمتلك محافظ خاصة للتمويل العقاري.

وذكر حافظ أن إجمالي التمويل العقاري الذي قدمته البنوك للأفراد ارتفع خلال الربع الثالث من عام 2016م إلى 109.5 مليار، بينما كان خلال الربع الثاني في حدود 108.2 مليار ريال، أي بزيادة بلغت 1.3 مليار ريال.

يذكر مؤسسة النقد العربي السعودي ساما قد أعلنت الخميس الماضي، زيادة الحد الأقصى للتمويل العقاري الممنوح من البنوك والمصارف للمواطنين لتملك المسكن الأول من 70% إلى 85% من قيمة المسكن.