والد البطل عواجي: يشيد باتصال ولي العهد .. ويكشف جوانب من حياة أبنه

طلال الغامدي (صدى):

أشاد والد رجل الأمن البطل جبران عواجي باتصال ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مؤكدا أنه ليس بمستغرب على ولاة الأمر الحريصين على حياة أبناء الوطن.

وكشف الأب أنه ابنه البطل تلقى تعليمه الابتدائي في قرية أم التراب التابعة لمحافظة الحرث وانتقل لدراسة المتوسطة والثانوية في قرية الراحة، وأضاف «عقد قرانه منذ فترة لكن تأجلت المراسم لضيق الحال وكثرة الديون».

وأضاف أن جبران لديه ثلاثة إخوة هم حسن وعبده ومحمد وثلاث أخوات ويسكنون في منزل شعبي آيل للسقوط.

وأكد عمه عبدالله محمد عواجي أن ما فعله جبران دليل كفاءة رجال الأمن البواسل في مواجهة الإرهاب بكل قوة وأضاف عدد من معلمي جبران أنه تميز منذ صغره بمواقفه البطولية وحرصه على الالتحاق بالسلك العسكري.

يشار إلى أن المغردين تفاعلوا أمس (الأحد) مع بطولة اعواجي، مؤكدين أن كل هذه المعطيات تؤكد احترافية الأجهزة الأمنية في الوصول إلى العناصر الإرهابية في الوقت المناسب.