تأكيد صحة التسجيل “الخادش للحياء” المنسوب للشاعر صقر الشحي

أبو ظبي (صدى):

أكد المختبر الإلكتروني المتخصص بتحليل الأصوات في دبي، صحة التسجيل الصوتي المنسوب إلى صقر الشحي المُلقّب بـ”شاعر الأحاسيس”.

ويأتي هذا التطور الجديد بعد تمسّك صقر الشحي بمحضر تحقيقات النيابة، بإنكار التهمة المنسوبة إليه، زعمًا خلالها أن “التسجيل المصوَّر لا يعود إليه”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه “مُفبرك باستخدام ما أسماه تكنولوجيا متطورة”.

وقال المحامي علي المنصوري مُقدّم البلاغ أنه “جاء تأكيد صحة التسجيل الصوتي الوارد في التسجيل المُصوَّر، عبر التحليل الذي انتهى إليه المختبر المختص في دبي بطلب من النيابة العامة، حيث أُحيل التسجيل المُصوَّرالذي بثه المتهم عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي إلى المختبر، وتبيَّن أن الصوت الوارد فيه يعود للمتهم، وهو ما يمثل دليلا جديدا سيتوافر بين يديْ لكوني صاحب البلاغ ضد المتهم”.

وبعد انتهاء التحقيق أمرت النيابة العامة باستمرار حبس المتهم، لاستكمال إجراءات التحقيق معه.