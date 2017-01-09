جزائية جدة تقضي بإطلاق سراح رجل أعمال مدان بالنصب

نايف السالم (صدى):

قضت المحكمة الجزائية في جدة، بإطلاق سراح رجل أعمال معروف مسجون منذ سبعة أعوام في قضية «مساهمات المرعى».

وقالت مصادر مطلعه أن المحكمة تستكمل في الأيام القادمة الإجراءات النظامية لإطلاق سراح رجل الأعمال المدان بالنصب والاحتيال وتحرير شيكات دون رصيد.

وأضافت اشترطت المحكمة على رجل الأعمال قبل إطلاقه تقديم كفالة مشددة عليه وتعهده بإنهاء الحقوق الخاصة، مع منعه من السفر عامين.

وفى ذات السياق أكد ضحايا مساهمات المرعى أنهم يطالبون المتهم بنحو 150 مليون ريال، وحصل بعضهم على أحكام سابقة تلزمه بدفع مبالغ طبقا لقرارات منظورة أمام محكمة التنفيذ.