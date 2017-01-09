اليوم.. الشورى يناقش مشروع نظام التوطين

على القحطاني (صدى):

يناقش مجلس الشورى فى جلسته اليوم الاثنين مشروع نظام التوطين المقدم من العضو عبدالرحمن الراشد .

وقال الراشد أن المبررات الأساسية لإيجاد نظام للتوطين في المملكة وتأسيس الهيئة العليا للتوطين تتركز في تحقيق هدف رئيسي يتمثل في العمل على إنشاء قطاعات إنتاجية وطنية تعمل بها أيد عاملة سعودية ماهرة، لتتمكن من الوفاء بمتطلبات الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الإستراتيجية ولتحل منتجاتها محل الواردات، كما أن إنشاء الهيئة يضمن تنفيذ سياسات تستهدف تنويع الهيكل الاقتصادي، والمساهمة في حل مشكلة البطالة، ودعم قطاع الأعمال السعودي.

وأوضح الراشد أن القيمة المضافة للتوطين بالنسبة للاقتصاد السعودي تتمثل في المساهمة في التنمية الاقتصادية للمجتمع السعودي، إذ ينتج عن التوطين الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، والطاقات المحلية الموجودة من مواد خام وخدمات وعمالة، وزيادة أعمال المستثمرين المحليين وتوسيع أنشطتهم، وزيادة عوائد الصادرات وكذلك تخفيض فاتورة الواردات الصناعية البالغة نحو 452.439 مليار ريال عام 2011 بما يزيد على 92% من جملة الواردات، الأمر الذي ينعكس سلباً على أداء الميزان التجاري للقطاع الصناعي، ومن ثم فإن تشجيع الشراء المحلي يعني تقليلاً لقيمة هذه الفاتورة التي تتزايد باستمرار. حسب عكاظ

وأكد الراشد أهمية تأسيس هيئة عليا للتوطين، في ضوء الاهتمام الدولي المتزايد بتطبيق سياسات ناجحة للتوطين نتج عنها تعزيز مشاركة قطاع النفط في التنمية الاقتصادية الوطنية، والإدراك الوطني لأهمية التوطين والمتمثل في الخطوات التي تتبعها شركات القطاعات الإستراتيجية الكبرى.



