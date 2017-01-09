الهلال الأحمر يباشر نصف مليون حالة خلال عام1437

نايف السالم (صدى):

أكد إحصاء لهيئة الهلال الأحمر السعودي أنه خلال عام 1437 تم مباشرة أكثر من 551118 بلاغا تلقتها عبر غرف العمليات في مناطق المملكة من خلال الرقم الموحد (997).

وأضاف الإحصاء سجلت منطقة مكة المكرمة الأعلى بـ(163296) حالة فيما حلت منطقة الرياض ثانياً (111082) حالة وسجلت المنطقة الشرقية أكثر من (64101) حالة، والمدينة المنورة (57015) حالة، وسجلت عسير (35030) حالة والقصيم (26330) حالة وتبوك (16032) وجازان (19390) وسجلت كل من حائل (11209) و(10435)، فيما المناطق الأقل تسجيل للحالات كانت منطقة الجوف بـ(7431) ونجران (6475) والشمالية (5397) حالة.

وأشار إالإحصاء إلى أن الخدمات الإسعافية الأرضية باشرت أكثر من (533283) حالة في جميع مناطق المملكة، فيما سجل موسم الحج (14465) حالة في كل من مكة المكرمة والمدنية المنورة والطرق التي يسلكها الحجاج القادمون لمكة والمدينة، ليبلغ عدد الحالات التي تمت مباشرتها من خلال الفرق الأرضية مع موسم الحج أكثر من (547748) حالة خلال العام المنصرم. وسجلت الخدمات الإسعافية الأرضية للمراكز الموسمية أكثر من (1920) حالة، فيما سجلت الخدمات غير الأرضية الأخرى بجميع طاقاته خلال العام الماضي (1440) حالة تم نقلها في المناطق التي يعمل فيها منها (147) خلال موسم الحج (1293) حالة .