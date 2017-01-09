رد فعل صادم لوالد “طايع الصيعري” بعد علمه بخبر مقتل نجله

رد فعل صادم لوالد “طايع الصيعري” بعد علمه بخبر مقتل نجله
على القحطاني (صدى):

رفض والد الإرهابي طايع الصيعري٬ الذي قتلته الأجهزة الأمنية خلال عملية اشتباك معه في حي الياسمين بمدينة الرياض أول أمس (السبت)، تلقي العزاء فيه أو إبداء أي حزن على مقتله.

وقال ابن عم الإرهابي الصيعري ويدعي سليمان ان العائلة بمن فيها والده استقبلت خبر مقتله بسعادة وفخر واعتزاز، كونه عنصراً شاذاً ولا يمثلها ، وان عمه سالم كلفه بإبلاغ العائلة والأصدقاء والأقارب بعدم قبوله العزاء في طايع، موضحاً أن

واوضح أن الأسرة لم تتسلم حتى الآن جثمان طايع؛ بسبب عدم انتهاء الإجراءات الخاصة به من قِبل الجهات المختصة.

واضاف أن خبر مقتله لم يكن مفاجأة بالنسبة لهم؛ لأنهم توقعوا ذلك، خاصةً أن والده تبرأ منه وأبلغ الجهات الأمنية عن انحرافه الفكري وانضمامه للجماعات الإرهابية.




4 تعليقات


  1. سيف✔💯 [ عدد التعليقات: 1328 ] 09/01/2017 في
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    هذا مو طايع هذا صايع الارهابي وياليت طايع قبل لايكون صايع الارهابي ياليت يتذكر او يعرف ان قتل المسلم وغير المسلم لايجوز بل ان الله عزوجل ذكر في كتابه الكريمه ان من قتل مسلم وهو متعمد فجزاه جهنم وبئس المصير لذلك نقول الحمدالله الذي خلص العباد والبلاد من شر الارهابيين والحمدالله الذي مكن رجال امننا البواسل من شر الارهابيين اللهم احفظ رجال الامن بحفظك اللهم ادم علينا نعمه الامن والامان اللهم ارحم واغفر شهداء رجال الامن في الداخل وعلى المرابطين في الحد الجنوبي اللهم احفظهم بحفظك اللهم سدد رميهم وقوي عزائمهم اللهم احفظهم بحفظك .

  2. jamalco [ عدد التعليقات: 4700 ] 09/01/2017 في
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    ظل وأظل من دعاة خوارج العصر الإخوان المحرضين وجب وحان أوان يقبض عليهم ويقدموا للمحاكمه بعد كشفوا وعرفوا وذكروا بالإسم نفر نفر _ بورك سمو الأمير ممدوح بن عبدالعزيز كشف إخوان الداخل ودعاتهم دعاة الفتنه المحرضين وذكرهم بالإسم نفر نفر بتغريدته بموقعه بتويتر _ صدر بيان وزارة الداخليه أعلن جماعة الإخوان ودعاتهم دعاة الفتنه المحرضين جماعه إرهابيه وصدر قانون مكافحة الإرهاب لحاربتهم وتطهير بلادنا منهم ردالله كيدهم في نحورهم وحمى الله بلادنا وبلاد المسلمين من مكايدهم وشرورهم وأحبط الله مخططاتهم

  3. jamalco [ عدد التعليقات: 4700 ] 09/01/2017 في
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    ظل وأظل من دعاة خوارج العصر الإخوان المحرضين وجب وحان أوان يقبض عليهم ويقدموا للمحاكمه بعد كشفوا وعرفوا وذكروا بالإسم نفر نفر _ بورك سمو الأمير ممدوح بن عبدالعزيز كشف إخوان الداخل ودعاتهم دعاة الفتنه المحرضين وذكرهم بالإسم نفر نفر بتغريدته بموقعه بتويتر _ صدر بيان وزارة الداخليه أعلن جماعة الإخوان ودعاتهم دعاة الفتنه المحرضين جماعه إرهابيه وصدر قانون مكافحة الإرهاب لمحاربتهم وتطهير بلادنا منهم ردالله كيدهم في نحورهم وحمى الله بلادنا وبلاد المسلمين من مكايدهم وشرورهم وأحبط الله مخططاتهم

  4. بو نواس [ عدد التعليقات: 144 ] 09/01/2017 في
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    لاحول ولا قوة الا بالله .. اللهم كافنا شر هؤلاء الارهابيين الأشرار ممن باع دينه وضميره ودنياه للشيطان وايران المجوس


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