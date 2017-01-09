بالفيديو..ضرب مبرح بالعصي والمقاعد بين شباب داخل مول في جدة

بالفيديو..ضرب مبرح بالعصي والمقاعد بين شباب داخل مول في جدة
نايف سالم (صدى):

تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس، الأحد، مقطع فيديو لمشاجرةٍ عنيفة بالأيدي بين مجموعة من الشباب داخل أحد المراكز التجارية الشهيرة في مدينة جدة.

واظعر الفيديو، الذي وثّقته كاميرا المراقبة داخل السلطان مول، مجموعة شباب يتشاجرون مع آخرين داخل المكان، حيث انهالوا على بعضهم بالضرب المبرّح مستخدمين العصي والمقاعد، حتى تدخّل أمن المكان وفرّق بين الشباب الذين فرّوا هاربين.




3 تعليقات


  1. سيف✔💯 [ عدد التعليقات: 1328 ] 09/01/2017 في
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    هذا من نتيجه نظام ساهر .

  2. ابو عمار [ عدد التعليقات: 8114 ] 09/01/2017 في
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    اولا دخولهم المول بهذا اللباس ممنوع وقلة ادب ثم كأن المضاربه مع الباعه في المحلات

  3. أبراهيم تركى العتيبي [ عدد التعليقات: 64 ] 09/01/2017 في
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    الدور على خالد الفيصل


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