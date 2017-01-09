اتهام مشرف بنك بغسيل أموال وتسهيل تحويل مبالغ لأجانب بنحو 2.5 مليون بجدة

نايف السالم (صدى):

اكدت مصادر أن الجهات المختصة تباشر التحقيق مع مشرف فرع بأحد البنوك في محافظة جدة وسكرتيره، على خلفية اتهامهما بمساعدة عمالة أجنبية على تحويل أموال مشبوهة إلى خارج المملكة.

وقالت المصادر أن الأمر ا يدخل تحت طائلة غسيل الأموال ، وتقظر الأموال المشبوهة التي تم تحويلها بنحو 2.5 مليون ريال ولا يُعرف مصدرها، لافتة إلى أن مشرف البنك استقبل أجانب من الجنسيتين التركية والهندية، وسهّل إجراءات تحويل تلك المبالغ إلى خارج المملكة.

وأفادت المصادر إلى أن الأتراك الذين كشفت التحقيقات عن وجود علاقة بينهم وبين المشرف منذ فترة طويلة، قاموا بتحويل نحو 500 ألف ريال في المرة الأولى، مبينة أن المشرف برر السماح لهم بتحويل تلك الأموال بأنها خدمة قدمها لهم كونهم دخلوا المملكة بتأشيرة “زائر” ولا يمكنهم إجراء التحويلات نظاماً، وأن كل ما يعرفه عنهم أنهم مستثمرون.

واشار إلى أن المشرف ارتكب عدة ممارسات قد يكون الغرض منها التمويه، وذلك بإرساله رسالة لموظفي البنك بتحذيرهم من ارتكاب جريمة غسيل الأموال بدون أي سبب موضوعي لذلك، إضافة إلى توبيخه لموظفيه بعدما دخل مدير الفروع إلى مكتبه بشكل مفاجئ وكان مجموعة من الهنود تقوم بترتيب الأموال فيه، فرفع صوته على الموظفين لكونهم سمحوا للهنود بالدخول إلى مكتبه.