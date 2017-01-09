اتهام مشرف بنك بغسيل أموال وتسهيل تحويل مبالغ لأجانب بنحو 2.5 مليون بجدة

اكدت مصادر أن الجهات المختصة تباشر التحقيق مع مشرف فرع بأحد البنوك في محافظة جدة وسكرتيره، على خلفية اتهامهما بمساعدة عمالة أجنبية على تحويل أموال مشبوهة إلى خارج المملكة.
وقالت المصادر أن الأمر ا يدخل تحت طائلة غسيل الأموال ، وتقظر الأموال المشبوهة التي تم تحويلها بنحو 2.5 مليون ريال ولا يُعرف مصدرها، لافتة إلى أن مشرف البنك استقبل أجانب من الجنسيتين التركية والهندية، وسهّل إجراءات تحويل تلك المبالغ إلى خارج المملكة.
وأفادت المصادر إلى أن الأتراك الذين كشفت التحقيقات عن وجود علاقة بينهم وبين المشرف منذ فترة طويلة، قاموا بتحويل نحو 500 ألف ريال في المرة الأولى، مبينة أن المشرف برر السماح لهم بتحويل تلك الأموال بأنها خدمة قدمها لهم كونهم دخلوا المملكة بتأشيرة “زائر” ولا يمكنهم إجراء التحويلات نظاماً، وأن كل ما يعرفه عنهم أنهم مستثمرون.
واشار إلى أن المشرف ارتكب عدة ممارسات قد يكون الغرض منها التمويه، وذلك بإرساله رسالة لموظفي البنك بتحذيرهم من ارتكاب جريمة غسيل الأموال بدون أي سبب موضوعي لذلك، إضافة إلى توبيخه لموظفيه بعدما دخل مدير الفروع إلى مكتبه بشكل مفاجئ وكان مجموعة من الهنود تقوم بترتيب الأموال فيه، فرفع صوته على الموظفين لكونهم سمحوا للهنود بالدخول إلى مكتبه.
5 تعليقات
ما ضيعنا الا الثقة بهذه الكائنات
الأجانب عندنا للأسف وصلوا إلى ابعد من تأمين لقمة العيش الى الدخول في سوق الاسهم والبورصات العالمية والأجهزة الألكترونية وغيرها من الأنشطة التجارية، ونحن البعض منا لازال يفكر في كيفية الحصول على قرض بنكي للحصول على أرض أو التفكيرهل بأمكانه شراء شقة سكنية بالإقتراض. أخيرا متى ستنتهي مقولة(( يارجال مسكين جاي متغرب لاتقطع رزقه،خله يترزق الله)).
تعليق واضح وصريح صدقت بالمقولة الاخيرة
مشرف البنك 100% ياخذ 10% من التحويل وربما اكثر
أنا كنت موظف مصرفي سابق وطالبنا مؤسسة النقد وادارة مصرفنا بانهم يربطون نظام التحويل براتب المقيم او المحول على شان ما يقدر يحول اكثر من راتبه وللاسف تم رفض طلبنا ولانعرف السبب مع العلم انه كان يجينا عمال رواتبهم 1000ريال ويحول 10.000ريال ومهندسين بالبلدية مصريين وفنيين رواتبهم 5000 ريال ويحول شهريا 30.000 ريال واكثر من مره ضبطنا شخص يريد يحول والفلوس ماهي بله لصاحبة الي منتهية اقامته وبعضهم سافر لبلده وقال لخويه حولي الفلوس
والله ياجماعة الخير ان العمالة تعرف ثغرات النظام اكثر من المواطنين وقاعدين يستغلونها