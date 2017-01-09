رجل الأمن المتقاعد المعتدي على ابنتيه يكشف حقيقة تحرشه بهما

حسن الجعفري (صدى):

كشف رجل الأمن المتقاعد والمتهم بالاعتداء على ابنتيه بالضرب والتعنيف، أسباب إقدامه على ضربهما وحبسهما في المنزل، موضحا أن السبب الحقيقي لإقدامه على فعلته هو عدم انصياعهما لطلب مادي وليس جنسياً كما أشيع.

وقال والد الفتاتين التي تبلغ إحداهما 22 عاماً والأخرى 18 عاماً٬٬ أنه أقدم على ضربهما وحبس إحداهما داخل غرفة بالمنزل؛ بسبب رفضها منحه بطاقة الصراف الآلي لسحب مكافأتها الشهرية التي تتقاضها من الجامعة.

واوضحت مصادر أن الجهات الأمنية بجازان استجوبت المواطن بشأن الواقعة أمس (الأحد)، مشيرةً إلى أنه أقر بصحة واقعة اعتدائه على ابنتيه وحبس إحداهما، لكنه تبرأ من اتهامات التحرش الجنسي بهما، لافتة إلى أن الفتاتين لم تشيرا في أقوالهما إلى تعرضهما لاعتداء جنسي.

وأكدت المصادر أن الجهات الأمنية تستعد لتحويل ملف الواقعة بالكامل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، عقب اكتمال كل الأوراق اللازمة بوصول التقرير النهائي من المستشفى عن الإصابات التي لحقت بالفتاتين نتيجة الضرب.