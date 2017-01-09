بالصور. .مواطن يجد أشياء مربوطة بحبل وورقة تحتوي على طلاسم بحقيبة خادمته المسيحية ..والأمر بالمعروف تتفاعل

عادل الحربي (صدى):

نشر مواطن صورة لمجموعة أشياء مربوطة بحبل ومعها ورقة تحوي على كتابات وطلاسم، ليستفسر قائلاً: “هذي حصلتها مع خدامتنا الجديدة ولا أدري وش هي، الخادمة مسيحية، مع العلم أنها حاطتها في جيب الشنطة يعني غير مخيفة”.

وبدورها ،تفاعلت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال حسابها على موقع “تويتر”، مع تغريدة مواطن، استفسر عن أشياء غريبة وجدها في حقيبة خادمته.

‫واوضح حساب الهيئة متحوطاً أن تكون هذه الاشياء تتعلق بالسحر، طالبا من السائل التواصل مع وحدة مكافحة السحر بالهيئة، بالقول: “نرجو التواصل مع وحدة مكافحة السحر 0114908888، تحويلة رقم: 2175 خلال الفترة الصباحية، أو مركز الاتصال الموحد 1909”.‬