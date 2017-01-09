بالفيديو.. سطو لصان على بقالة والاعتداء على البائع في حي النسيم بالرياض

علي القحطاني (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأحد ،مقطع فيديو يرصد لحظة سطو على بقالة قيل إنها بحي النسيم، نفذه لصان، أحدهما ملثم والآخر كاشف وجهه.

وأبانت كاميرا المراقبة في البقالة لحظة دخول اللصين، وكشفت عن وجه أحدهما بوضوح، وكان يحمل عصا غليظة، حيث بادر بضرب البائع مباشرة عند الدخول، وهدده لإبعاده عن الصندوق.

واستجاب البائع للتهديد خوفًا على حياته، وابتعد عن مكان الصندوق، فدخل اللص الثاني، وبحث حتى عثر على مبالغ مالية كبيرة، وضعها في كيس، ومن ثم خرج هو واللص الآخر.

فيما طالب نشطاء على مواقع التواصل بضرورة الإسراع في ضبط الجانيين، خاصة بعد وضوح وجه أحدهما في كاميرا المراقبة، وعبر آخرون عن ثقتهم في رجال الأمن وفي تمكنهم من الإطاحة بهما عاجلًا.