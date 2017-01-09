بالصور.. طفل داعشى ذات ال3 سنوات ينفذ حكم الإعدام بسوريين رميا بالرصاص

دمشق (صدى):

اعدم تنظيم داعش الإرهابى، 3 أشخاص فى سوريا بتهمة التجسس لصالح قوات النظام والقوات الكردية، حسب زعمه.

وقام التنظيم المتطرف امس الأحد، بنشر شريطًا مصورًا لتنفيذ طفل لا يتجاوز عمره 3 سنوات عملية إعدام رجل رميًا بالرصاص، وطفلان آخران يذبحان شخصين مستخدمين الأسلحة البيضاء.

يذكر ان تنظيم داعش الإرهابى،يلجأ لتجنيد الأطفال لتنفيذ عمليات انتحارية ضد القوات السورية والعراقية فى مناطق معارك بينهم.