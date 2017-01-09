بالفيديو ..مواطن يدعو لاستغلال 100 الف مسجد بالمملكة في تدريس العلوم الحياتية

علي القحطاني (صدى):

دعا أحد المواطنين عبر تطبيق ‘‘سناب شات‘‘ بتفعيل مبادرة استغلال 100 ألف مسجد بالمملكة في تعليم العلوم الحياتية، مؤكداً أن المسجد على مر التاريخ له دور فاعل في حضارة الأمة الإسلامية.

واوضح المواطن عبر المقطع: ‘‘إن المملكة تحوي أكثر من 100 ألف مسجد، ولكن دورها محدود، على الرغم أنها قديماً كانت تدرس فيها علوم الحياة، ومن أشهرها جوامع الألف مثل جامع عمر بن العاص‘‘.

وأضاف : أن الجوامع اشتهرت بتخريج علماء في شتى مجالات الحياة، وكان طلاب العلم، يأتون إليها عبر بقاع الأرض للتعلم بها.

