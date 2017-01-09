بالصور..مواطن مهتم بالتراث يرفض 150 ألفاً لبيع لوحة مركبة سائق المؤسس

عادل الحربي (صدى):

قام مواطن برفض بيع لوحة مركبة لسائق الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن ، بعد أن عُرض عليه مبلغ 150 ألف ريال.

ومن جهته ، اوضح المواطن المهتم بالتراث صالح بن فرج الدوسري، أنه يحب التراث منذ الصغر وحول منزله لمتحف يحتضن فيه تراث محافظة الأفلاج وقطعًا تراثية أخرى نادرة لتكون ذكريات قديمة وجميلة، يسترجع الزائر عند مشاهدتها ذكريات الماضي، وبساطة حياة الأجداد.

وأضاف الدوسري أن المتحف أصبح متنفسًا لأهالي المحافظة، يقضي بعضهم وقت الإجازة الأسبوعية فيه، وينام كذلك، كما أصبح مزارًا للدوائر الحكومية والمدارس وجميع الزيارات كافة، وبدون مقابل مادي”.

وأكد الدوسري بأنه رفضا عرضا كبيرا بقيمة 150 ألف ريال لبيع لوحة مركبة لسائق المؤسس لأن المال لايمثل شيئاً بالنسبة لهذه اللوحة الثمينة، والتي تعتبر أغلى ماعنده.