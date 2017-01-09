بالفيديو..لحظة خرق ” ساهر” للقانون وتجاوز السرعة القانونية

محمد طحيطح (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة تجاوز إحدى سيارات نظام رصد المخالفات المرورية “ساهر”، السرعة النظامية، حيث كانت تسير بسرعة وصلت إلى 120 كيلو متراً في الساعة، على الرغم من أن السرعة القانونية وفق اللوحات الإرشادية محددة بـ60 كيلومتراً في الساعة، وذلك على طريق عقبة ضلع بمنطقة عسير.

واوضح المواطن في مقطع الفيديو الذي وثق به الواقعة: “ساهر يتجاوز السرعة القانونية في عقبة ضلع بمنطقة عسير، ويتجاوز السيارات تجاوزاً خاطئاً”.

ورصد المواطن عبر مقطع الفيديو سرعة سيارة ساهر مع المنعطفات، مقارنة مع سرعة سيارته، مبيّناً السرعة القانونية في لوحات الطريق.

يُذكر أن مقاطع تجاوزات سيارات “ساهر” السرعة النظامية، انتشرت على موقع “يوتيوب” بشكلٍ كبير خلال الأشهر الماضية، ووثّقها مواطنون أكّدوا خلالها أن العاملين على النظام أنفسهم يتجاوزون الأنظمة المرورية.