نجاة مهندس وعامل من الموت بعد ان ضلا الطريق في صحراء بالأفلاج

عادل الحربي (صدى):

نجا مهندس ومرافقه من الموت ، وذلك بعد أن ضلا الطريق في منطقة صحراوية بمحافظة الأفلاج.

وتعود أحداث الواقعة ، عندما ذهبا المهندس ومرافقه لصيانة إحدى الآبار الارتوازية، وبعد عودتهما انقطعت عنهما الاتصالات، لتستنفر فرق الدفاع المدني والجهات الأمنية ومنسوبو فرع مياه المحافظة وعدد من المتطوعين طاقاتهم؛ للبحث عنهما .

واوضح مصدر أن شريحة التتبُّع المثبتة في مركبة المهندس حددت جهة توجههما من البئر جنوبًا، لكنها فشلت في تحديد إحداثية موقع المركبة.

وأكد ان عملية البحث استمرت منذ أمس وتم العثور عليهما مساء اليوم وهما في وضع صحي جيد.