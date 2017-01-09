تدمير صاروخين باليستيّين من الحوثي تجاه شمال باب المندب

فهمي محمد (صدى):

ذكرت مصادر عسكرية ميدانية اليوم، الأحد، أن دفاعات قوات التحالف العربي دمّرت صاروخين باليستيّين أطلقتهما ميليشيات الحوثي الانقلابية باتجاه منطقة ذباب الساحلية، شمال باب المندب.

وتبقى المواجهات مستمرة في 3 محاور باتجاه منطقة المخاء، والوازعية، وجبهة مقبنة غرب وشمال غربي محافظة تعز، وذلك تحت غطاء كثيف من قصف طائرات التحالف ضد مواقع وتجمّعات الميليشيات في مختلف محاور القتال في المحافظة وسط أنباء عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.

وقامت طائرات التحالف في صنعاء باستهداف مواقع تابعة للميليشيات في 5 غارات، في منطقة رجام بمديرية بني حشيش، شرق العاصمة.

ونفذت طائرات التحالف غارتين على منطقتي هجر كحلان، وحيد بن غيلان في مديرية عسيلان التابعة لمحافظة صعدة، وغارتين على منطقة المخدرة في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب.