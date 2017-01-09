تعرف علي مميزات نوكيا 6 الأول بنظام الأندرويد

وكالات (صدى):

أعلنت شركة “أتش أم دي جلوبال” الفنلندية المالكة لعلامة نوكيا التجارية، عن أول هاتف نوكيا بنظام أندرويد ويحمل اسم “نوكيا 6″، علي أن يوفر هذا الجهاز في الصين فقط.

ويعتبر جهاز “نوكيا 6” نسبيا من هواتف الفئة العليا، حيث يدعم اتصالات الجيل الرابع “أل تي إي” ويعمل بنظام أندرويد 7.0 (نوجا)، ويأتي بشاشة بقياس 5.5 بوصات منحنية علي الجانبين، وكاميرا خلفية بدقة 16 ميجا بكسل، وأخري أمامية بدقة 8 ميغابكسل، وذاكرة وصول عشوائي بحجم 4 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية بحجم 64 جيجا بايت، وبطارية بسعة 3000 ميللي أمبير/ساعة.

ومن عيوب الهاتف المعالج وهو من نوع كوالكوم سنابدراغون 430 الثماني النوي بسرعة 1.2 غيغاهيرتز، حيث إن هذا المعالج لا يتناسب مع موجة هواتف الفئة العليا التي تستخدم معالج سنابدراغون 820 أو أعلى، كما أنه لا يلاءم هواة الألعاب الثلاثية الأبعاد والتطبيقات المتطلبة، لكن يعتقد أن الشركة لجأت إليه لأنه يتميز بتوفير استهلاك الطاقة.