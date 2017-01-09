بالفيديو..تعليق المفتي علي مطالب إنشاء السينما وإقامة الحفلات الغنائية

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، إنه يعد أن تعالج مطالب الهيئة العامة للترفية بإنشاء السينما وإقامة الحفلات الغنائية بحكمة وهدوء، داعياً الله أن يوفق القائمين عليها لاتباع الحق، وأن يقدموا برامج وفعاليات نافعة للأمة. وأضاف: “أرجو أن تسمعوا خيراً إن شاء الله”.
وأضاف خلال برنامجه الأسبوعي “مع سماحة المفتي” علي قناة المجد الفضائية الجمعة: “قبل أيام اجتمعت هيئة الترفية، وطالبوا بإنشاء السينما، وكذلك الحفلات الغنائية”.
وقال متصل بالبرنامج يدعي “أبو عبد الله”: “بعد أيام ستقام حفلة بالقرب من الحرم المكي، ما حكم ذلك وما توجيهكم لهيئة الترفيه والبلاد تعيش حالة من الاضطراب في جنوب المملكة”، وكان رد سماحة المفتي: “يا أخي المملكة تعيش في أمن واستقرار ولله الحمد وعافية بفضل الله، ثم بفضل حكومتنا الرشيدة وفقها الله لما يحبه ويرضاه”، لافتا إلي أن: “هذه الأمور ستعالج بحكمة إن شاء الله، وأرجو أَن يوفقوا لإتباع الحق، وأن يقدم ما ينفع الأمة، وأرجو أن تسمعوا خيراً إن شاء الله”.
وكانت الهيئة العامة للترفية ذكرت في وقت سابق، أنَّها تعمل بشكل مكثف لتجهيز روزنامة عام 2017 والتي ستحتوي علي أنشطة ترفيهية مختلفة وستشمل جميع مناطق المملكة.
وأشارت إلي أنها تؤمن بأنَّ المواطن شريك أساس في نجاحها، وأنَّه العنصر الأساس والمستفيد الأول من هذا القطاع، وبأنَّها تسعي لنشر السعادة في المجتمع، مشيرة إلي أنَّها ستكون جزءاً من البرامج الطموحة لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وشملت روزنامة هيئة الترفية لمحات عامة عن فعاليات عام 2017 وعروضاً، “دو سوليه” عالمية مثل: “عرض سيرك وعرض كليون كينج، وعرض النجم العالمي الباتشينو، وعرض يونيفرس ساينس ولايت فيستفال”.
6 تعليقات
مرتاحين كذا وفي نعمه من الله ..الله يديمها ..
الدول العربية المجاورة فيها كل شي ولا افلحو وميزانيتهم من الفساد مع انها اراضيهم زراعية اتمني الغاء وزارة الترفيه همهم حفلات وسينما ولا فكرو ينشئون ملاهي وتكثير الحدائق للعوائل والعزاب
ليس بهذا الوقت ! نا دمنا بحالة حرب .
الناس تموت على الحد الجنوبي دفاعا عن الوطن ، وبني علمان ولبنرج يبون لهم أغاني ورقص !
الي يبغى يسمع المحلات ما قلت يشتري من اقرب محل اشرطة أغاني ويسمع ببيته او سيارته محد رده .
كذلك القنوات ام بي سي ٢ وغيرها والنت مليان افلام .
تفرجوا الين تقنعون !
ليس الوقت مناسب للحفلات والسينما وخصوصا بهذي الأيام !؟!
هههههههههههههههههههه دين بنص ريال مولعب تراها مكة ممنوع بدون تفكير حتى الحيوان يدري عن الجواب ما بال البشر
مأقول غير الله يرحمك يابن باز يأسفي عليك ياليته حي ممات قسم بالله ماريح يوافق على هالخرافات والسينما الحفالات التي شرها اكثر من خيرها وبجنب الحرم لله المشكاء