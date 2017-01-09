بالفيديو..تعليق المفتي علي مطالب إنشاء السينما وإقامة الحفلات الغنائية

طلال الغامدي (صدى):

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، إنه يعد أن تعالج مطالب الهيئة العامة للترفية بإنشاء السينما وإقامة الحفلات الغنائية بحكمة وهدوء، داعياً الله أن يوفق القائمين عليها لاتباع الحق، وأن يقدموا برامج وفعاليات نافعة للأمة. وأضاف: “أرجو أن تسمعوا خيراً إن شاء الله”.

وأضاف خلال برنامجه الأسبوعي “مع سماحة المفتي” علي قناة المجد الفضائية الجمعة: “قبل أيام اجتمعت هيئة الترفية، وطالبوا بإنشاء السينما، وكذلك الحفلات الغنائية”.

وقال متصل بالبرنامج يدعي “أبو عبد الله”: “بعد أيام ستقام حفلة بالقرب من الحرم المكي، ما حكم ذلك وما توجيهكم لهيئة الترفيه والبلاد تعيش حالة من الاضطراب في جنوب المملكة”، وكان رد سماحة المفتي: “يا أخي المملكة تعيش في أمن واستقرار ولله الحمد وعافية بفضل الله، ثم بفضل حكومتنا الرشيدة وفقها الله لما يحبه ويرضاه”، لافتا إلي أن: “هذه الأمور ستعالج بحكمة إن شاء الله، وأرجو أَن يوفقوا لإتباع الحق، وأن يقدم ما ينفع الأمة، وأرجو أن تسمعوا خيراً إن شاء الله”.

وكانت الهيئة العامة للترفية ذكرت في وقت سابق، أنَّها تعمل بشكل مكثف لتجهيز روزنامة عام 2017 والتي ستحتوي علي أنشطة ترفيهية مختلفة وستشمل جميع مناطق المملكة.

وأشارت إلي أنها تؤمن بأنَّ المواطن شريك أساس في نجاحها، وأنَّه العنصر الأساس والمستفيد الأول من هذا القطاع، وبأنَّها تسعي لنشر السعادة في المجتمع، مشيرة إلي أنَّها ستكون جزءاً من البرامج الطموحة لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وشملت روزنامة هيئة الترفية لمحات عامة عن فعاليات عام 2017 وعروضاً، “دو سوليه” عالمية مثل: “عرض سيرك وعرض كليون كينج، وعرض النجم العالمي الباتشينو، وعرض يونيفرس ساينس ولايت فيستفال”.