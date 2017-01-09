نشر : 2017/01/09 - 12:38 ص 445 مشاهدة 9 تعليق صدى سبورت فيديو : فهد الهريفي: نادي الشباب موقع مع مدرب ولا متدرب مفضلة تكبير طباعة حفظ Tweet
9 تعليقات
للحين تغارين
في الحقيقه انا ما أدري إدارة الشباب تستهبل على جماهيرها والا كيف؟ساميولا وانا قلته من قبل لعب بتاريخ الشباب وحقق مبتغاه الرجال بدل مايكون مدرب شغال سمسار وقلب نادي الشباب تشليح لناديه الهلال آخرها الحارس محمد العويس كان الكوتش ساميولا هو الذي حسم صفقة العويس للهلال والحين هرب من الشباب وقاعدين يدورون له هههههههههههههههههههه ما الذي فعلته ياكوتش ساميولا؟
نادي الشباب مستودع للهلال وفك زنقه اما سامي الجابر فالنصر خلاه يطلع من الباب الكبير هو وهيا تعال ناصر الشمراني من يومها مالهم حس ولاخبر ضربة كبير
ياهرفي انت ترا لك تاربخ مايليق انك تتكلم كذا وتطلع وتقول كلام مايليق بلاعب كان له شعبيته والان لااسف انت اصبحت منبوذ حتى من جماهيرك ابتعد عن هذه الهرائات الفاضية وابحث عن شيئ له ثمن ومردود ينفعك وخل عنك التنقل الممل بين اعمال الاندية وتدخلاتك الغبية والمتعصبة
الكوتش
فعل المطلوب
ايقاف الفرق المنافسة لهلاله
وهزيمة زي اللوز من هلاله
ليفتح له الباب على مصراعيه ليتصدر
هذا كل مافي الامر ببساطة .
والله ياهوريفي سامي مادرى عنك ، ماغير تنبح بهالبرامج والرجل يدون انجازاته عبر التاريخ ، تدري من انت ياهوريفي انت شخص مهمش ممن خدمتهم واقصد ناديك ، انت شخص لاشيء لك يذكر عبر التاريخ سوى ان ناديك قذف بك في برميل .. ولم يكرمك ، ونتج عن هذا حقدك على كل لاعب كرمه ناديه وجعله قدوة لكل من اراد المجد ، سامي الجابر اعلى وافضل من مليون شخص مثلك ، فأنت لاشي يذكر ، أنت شيء من عدم ، وان اللذي يجعل لك قيمة بين البشر عليك الإقتداء بسامي الجابر اللذي حرق قلبك بنجاحاته المتواصله …..
ههههههه والله ياهالهريفي ماخلا الهلاليين يرتاحون ايام كان لاعب والحين كــ ناقد ناشبن بحلوقهم
مثل ماقال ابو الجودي انت لك تاريخ غصبن عن كل الميول والكل يعرف انك من افضل صانعي اللعب بلمساتك السحرية وتهديفك ومشاركاتك العالمية وعاصرت افضل النجوم والمدربين
لله درك ياموسيقار ,,, بس الافضل تترفع عن بعض الامور والمهاترات لان الكل عارف وش اللي قاعد يصير بدورينا ولمن تصب المصلحة مهما عملت الاندية … الشكوى لله ملينا
غيرانه الحلوه ههههههههه
يا طرثوث لم تصدق هذه المرة كيف الهريفي كان معقد الهلال يوم كان لاعب وهو ما عنده الا هدفين او ثلاثة فقط في الهلال والبطولات الي حققها الهلال ايام ماكان الهريفي مع النصر اكثر من عشرين بطولة ولا يقارن تاريخ الهريفي بتاريخ محمد الشلهوب وتحقيقه 28 بطولة رسمية ويوم اصبح الهريفي اعلامي انطرد من القناة الرياضية السعودية وانطرد من روتانا خليجية وانطرد من الكاس القطرية