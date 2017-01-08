أردوغان طلب دعم 4 دول لإحباط الانقلاب من بينها السعودية

وكالات (صدى):

ذكرت وكالة الأناضول التركية عن مصادر دبلوماسية، إن جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي هاتف خلال ساعات الانقلاب الأولى عددا من الدول طالبا دعم عاجل وفوري لحكومته المنتخبة والشرعية، وذلك من أجل إحباط محاولة الانقلاب.

وأكدت الأناضول، أن عادل الجبير وزير الخارجية السعودي كان من بين نظراء أوغلو الذين تم التواصل معهم والذي بدوره أكد دعم وتأييد المملكة للرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته المنتخبة.

وأضافت أن الوزير التركي تواصل أيضا مع نظرائه الأمريكي جون كيري والبريطاني بوريس جونسون والقطري محمد آل ثاني.