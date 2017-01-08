تعرف على حيلة رئيس بلدية بتركيا لإسعاد أطفال المدارس

وكالات (صدى):

ابتكر مكرم تولي، رئيس بلدية إردميلي في تركيا، حيلة جديدة لإدخال البهجة علي أبناء منطقته، حيث أحضر شاحنات مملوءة بالثلوج لبعض الأطفال في المدارس الموجودة في الجزء الساحلي من إردميلي المطلة علي البحر المتوسط بإقليم مرسين.

وقال مكتب رئيس البلدة، إن الثلوج جري حملها من جبال طوروس في إردميلي للأطفال الذين لم يروا الثلوج في حياتهم.

وفي المقابل، لاقت هذه الخطوة استحسان بين أهالي البلدة، حيث تم تفريغ الثلوج خارج المباني المدرسية، ولعب الأطفال والتقطوا الصور.

وتقع مدينة إردميلي التركية في إقليم مرسين، من ساحل البحر الأبيض المتوسط ارتفاعاً إلي جبال طوروس.

وتعيش أغلب مناطق تركيا أجواء شديدة البرودة، بسبب عاصفة ثلجية تستمر علي مدار 3 أيام، حيث وصل الثلج في بعض الأماكن إلي أكثر من نصف متر في الطرقات.