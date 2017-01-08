العلماء يكشفون عن ملامح وجه فلسطيني عمره 9500 عاما

وكالات (صدى):

تمكن مجموعة من العلماء من تحديد مواصفات جمجمة أريحا، وهي إحدى أهم القطع الأثرية في المتحف البريطاني عبر استخدام الهندسة العكسية، وكشف العلماء عن وجه الرجل الذي زُينت بقاياه وبُجِّلت منذ 9500 عام تقريباً.

وجمجمة أريحا هي أقدم تمثال في مجموعة المتحف البريطاني، حيث كان التمثال الأكثر غموضاً، وهو عبارة عن جمجمة مبتورة مغطاة بالجص البالي، كما تحتوي تجاويف العينين على أصداف بحرية بسيطة، لتبدو الجمجمة تحدّق بلا عيون أثناء عرضها.

وأستطاع العلماء إعادة تشكيل وجهَ صاحب جمجمة أريحا، بفضل تقنية التصوير الرقمي والطباعة ثلاثية الأبعاد وتقنيات الطب الشرعي، ليتضح أنها كانت لرجل في حوالي الأربعينيات من عمره، وله أنف مكسور.