‏رجوي : رفسنجاني أحد أركان النظام الفاشي الديني في إيران

عقال المالكي (صدى):

‏في أول تعليق لها بعد نباء وفاة هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام . قالت رئيسة جمهورية المقاومة الإيرانية في المنفى مريم رجوي عبر صفحتها في توتير أن رفسنجاني كان أحد أركان النظام الفاشي الديني الحاكم في إيران .

‏وأضافت رجوي أن رفسنجاني كان طيلة 38 سنة مضت واحدًا ممن لعب أكبر الأدوار في القمع والارهاب والسعي للحصول على القنبلة النووية

‏الجدير ان بالذكر أن وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أعلنت هذا اليوم أن الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني توفي مساء اليوم عقب نقله إلى المستشفى بسبب مشكلات في القلب، وقالت وكالة فارس الإيرانية إن رفسنجاني توفي إثر جلطة قلبية تعرض لها.

‏ورفسنجاني (82 عاما) يعتبر شخصية نافذة في إيران وشغل منصب رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام منذ سنوات .وهو يعد أحد أركان النظام الإيراني ومن بين أكثر الشخصيات نفوذا وتأثيرا في إيران، ومن الشخصيات المؤسسة للجمهورية الإسلامية كما أنه مساعد مقرب من آية الله الخميني .