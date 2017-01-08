بالفيديو.. الصين تعتقل متهمًا بعد مطاردة استمرت 21 عامًا

وكالات (صدى):

نجحت الشرطة الصينية في اعتقال، المشتبه به الأخير في جريمة القرن التي وقعت عام 1995، وأسفرت عن سرقة سيارة مصفحة من أمام أحد البنوك، في مدينة “قوانجتشو” كانت تحمل 15 مليون يوان صيني، بالإضافة إلى مقتل ضابط شرطة وإصابة آخر في الحادث.

وقالت الشرطة الصينية إنها اعتقلت المشتبه به “تشين اوكسنمين”، في مدينة رويلي بمقاطعة يوننان جنوب غرب الصين،بالتعاون مع الشرطة المحلية، بعد أن غير اسمه وأجري جراحة تجميل لإخفاء ملامحه.

وأشار التليفزيون الصيني إلى أن المشتبه به اعترف بالاشتراك مع ستة آخرين في الجريمة، التي تم تصنيفها على أنها “جريمة القرن ” في الصين وأكبر عملية سرقة في تاريخ البلاد، وجري تحويلها إلى مسلسل درامي شهير عرضة التليفزيون الصيني لعدة سنوات متتالية.

وكلفت الحكومة أكثر من 3500 شرطي بالبحث عن المتهمين السبعة، وأنشأت فرقة خاصة تضم 400 ضابط جابت محافظات قوانشي، وشنسي وفوجيان وجيانشي.

وبعد أسابيع من الحادث نجحت الشرطة في اعتقال خمسة متهمين، وتم ضبط سبعة مسدسات و282 رصاصة بحوزتهم، بالإضافة إلى أكثر من 20 قنبلة يدوية و11 مليون يوان وأكثر من مليوني دولار.

واستمرت الشرطة في البحث عن المتهمين الآخرين، الذين استسلم أحدهم في الخامس والعشرين من ديسمبر الماضي ونجحت في اعتقال المشتبه به الأخير أمس السبت ليسدل الستار على قضية القرن بعد 21 عامًا من حدوثها.