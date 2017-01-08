نائب حكومة الوفاق بليبيا يجتمع بالمبعوث الأممي بطرابلس

طرابلس (صدى):

بحث أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، بطرابلس، مع مارتن كوبلر مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا، آلية دعم الاستقرار وأولويات عمل البعثة في البلاد.

وقالت إدارة الإعلام والتواصل بمجلس الوزراء الليبى، اليوم الأحد، عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن معيتيق وكوبلر ناقشا أيضا الترتيبات المالية والاقتصادية التي تمت خلال الاجتماعات التي عُقدت بالمملكة المتحدة وتونس، والآلية التي ستعمل عليها حكومة الوفاق الوطني خلال عام 2017.

يذكر أن كوبلر ناقش الأوضاع المعيشية في ليبيا خلال اجتماع سابق اليوم، مع كل من فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومحمد الطاهر سيالة المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولى.