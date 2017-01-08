الأهلي يستأنف تدريباته بمشاركة المولد

محمود أحمد (صدى):

استئناف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بعد الانتهاء من الإجازة التي حصل عليها الفريق لمدة سبعة أيام.

واستهل المدي الفني للفريق كريستان جروس تدريباته باجتماع مع اللاعبين للحديث عن أهمية الفترة القادمة من الموسم وقبل انطلاق معسكر دبي الإماراتية.

وشهد المران مشاركة اللاعب سعيد المولد المنتقل لصفوف الفريق قادما من الرائد.