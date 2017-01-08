بالفيديو.. حارس مدرسة بـ”الليث” يحرص على تأمين إركاب الطالبات

إبراهيم الزهراني (صدى):

شهدت مدرسة الغالة الابتدائية بمحافظة الليث حرص الحارس عطية العضلي على تأمين إركاب الطالبات فى الحافلات المخصصة لنقلهن إلى منازلهن.

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للعضيلي، وهو يتولى تأمين إركاب الطالبات في الحافالات، واحدة تلو الأخرى، أثناء انصرافهن من المدرسة.

ووجه المغردون الشكر والتقدير لحارس المدرسة باستشعاره مسؤولية سلامة الطالبات، مشيرين إلى أنه يمثل قدوة للإخلاص في العمل، وحرصه على أدائه بكل إتقان، مطالبين بتكريمه على مستوى إدارة التعليم بمحافظة الليث.

وفى المقابل، أشاد مرعي بن محمد البركاتي مدير التعليم بمحافظة الليث، بدور الحارس “العضلي”، الذي جاء بدوافع إيجابية منه، أولها الإخلاص، وثانيها استشعار المسؤولية، وحرصه على سلامة الطالبات، ومعاملتهن بروح الأب التي تجلّت في المقطع.

ووجهت ندى الأنصاري قائدة المدرسة الشكر للحارس “العضلي” على هذا العمل، والذي يعد نموذجاً يحتذى، مؤكدة بأنه دائماً ما يؤدي وظيفته وعمله على أكمل وجه، وأن ما قام به ينبع من حسّ المسؤولية الذي اعتادوه منه يومياً.