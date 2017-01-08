تحذير من الأدخنة المصاحبة لغلي الشاي

عادل الحربي (صدى):

حذر الدكتور فهد التركستاني أستاذ الكيمياء المشارك بجامعة أم القرى نائب رئيس المسئولية الاجتماعية والبيئة بالاتحاد السعودي لكرة القدم من خطورة الأدخنة والأبخرة المتصاعدة من حرق الحطب أثناء غلي الشاي.

و كشف التركستاني عن الضرر من الأدخنة والأبخرة المتصاعدة أثناء غلي الشاي على الحطب، حيث قال أن له آثار صحية سلبية على صحة الإنسان، مثل أمراض الرئة والربو والتهاب الجهاز التنفسي.