تحذير من الأدخنة المصاحبة لغلي الشاي

تحذير من الأدخنة المصاحبة لغلي الشاي
عادل الحربي (صدى):

حذر الدكتور فهد التركستاني أستاذ الكيمياء المشارك بجامعة أم القرى نائب رئيس المسئولية الاجتماعية والبيئة بالاتحاد السعودي لكرة القدم من خطورة الأدخنة والأبخرة المتصاعدة من حرق الحطب أثناء غلي الشاي.

و كشف التركستاني عن الضرر من الأدخنة والأبخرة المتصاعدة أثناء غلي الشاي على الحطب، حيث قال أن له آثار صحية سلبية على صحة الإنسان، مثل أمراض الرئة والربو والتهاب الجهاز التنفسي.




3 تعليقات


  1. سعيد مكني الشهراني [ عدد التعليقات: 1174 ] 08/01/2017 في
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    يازينها يادكتور تركستاني ..ريحة الضو والشبه علاج للعيون ..وشاهي الجمر دواء للقلوب العليله ..

  2. Misfer MMM [ عدد التعليقات: 502 ] 08/01/2017 في
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    شاي باالنوكتين

  3. الراوي [ عدد التعليقات: 26 ] 08/01/2017 في
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    والله انك ماصدقت للأسف انت بس تبي تقطع رزق الشباب اللي يعملون شاي ع الجمر.
    والله ان الوالدالله يرحمه واموات المسلمين من 20سنه عندالحلال ويشرب الشاي ع النار ودخان الحطب ماضره شي بس هذا شخص الله اعلم بنيته حسبناالله ونعم الوكيل.


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