«حماس» تبارك عملية الدهس في القدس

القدس (صدى):

أصدرت حركة “حماس”، الأحد، بياناً، “تبارك” فيه هجوم الدهس بشاحنة في القدس، والذي استهدف مجموعة من جنود الجيش الإسرائيلي، وتسبب في مقتل ثلاث جنديات إسرائيليات في العشرينيات من العمر وإصابة 13 شخصاً على الأقل.

وأفادت “حماس” في بيانها: “باركت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عملية الدعس البطولية والشجاعة في القدس المحتلة، مؤكدة أنها تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.”

وقال المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم، إن “العملية نتيجة لاستمرار السياسات الصهيونية العدوانية بحق أهلنا في القدس والمسجد الأقصى، مشدداً على أنها دليل على استمرارية المقاومة ومضيّ انتفاضة القدس.”

ومن جانبه، قال عمدة القدس، نير بركات: “لا حدود لقسوة الإرهابيين، الذين يستخدمون كل وسيلة لقتل اليهود وتدمير روتين الحياة في عاصمة إسرائيل.” وحذر بركات الأشخاص الذين يحضون على الإرهاب: “كل من يحرض على الإرهاب ويدعمه عليه دفع ثمن باهظ.”