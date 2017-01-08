لهذا السبب هرب 10 تماسيح عملاقة من حديقة حيوانات في تايلاند!!

تايلاند (صدى):

تعرضت المناطق الجنوبية في تايلاند لفيضانات عارمة ، ادت إلى هروب ما لا يقل عن عشرة تماسيح عملاقة من إحدى حدائق الحيوان في محافظة ناخو سي مارات”.

ووجهت السلطات سلطات المحافظة التحذيرات للمواطنين من خطورة التماسيح، وطالبتهم بتوخي الحذر لأنها كانت جائعة ويمكن أن تهاجم البشر، وفقًا لما ذكرته صحيفة بانكوك بوست.

وذكر نائب رئيس المحافظ “ماناس بونجلير” قوله إن التماسيح عملاقة ويبلغ طول الواحد منها، خمسة أمتار وهي جائعة لأن عمال الحديقة لم يتمكنوا من إطعامها منذ بداية الفيضان.

واوضح “بونجلير” أن المحافظة طلبت من الشرطة تسيير دوريات؛ للبحث عن التماسيح وتحذير المواطنين منها وهناك جهود ضخمة في البحث عنها قبل وصولها إلى المناطق المأهولة.

يذكر أن فيضانات تايلاند أدت إلى مقتل 18 شخصًا، بالإضافة إلى تشريد 747 ألف شخص.