لهذا السبب هرب 10 تماسيح عملاقة من حديقة حيوانات في تايلاند!!

تعرضت المناطق الجنوبية في تايلاند لفيضانات عارمة ، ادت إلى هروب ما لا يقل عن عشرة تماسيح عملاقة من إحدى حدائق الحيوان في محافظة ناخو سي مارات”.
ووجهت السلطات سلطات المحافظة التحذيرات للمواطنين من خطورة التماسيح، وطالبتهم بتوخي الحذر لأنها كانت جائعة ويمكن أن تهاجم البشر، وفقًا لما ذكرته صحيفة بانكوك بوست.
وذكر نائب رئيس المحافظ “ماناس بونجلير” قوله إن التماسيح عملاقة ويبلغ طول الواحد منها، خمسة أمتار وهي جائعة لأن عمال الحديقة لم يتمكنوا من إطعامها منذ بداية الفيضان.
واوضح “بونجلير” أن المحافظة طلبت من الشرطة تسيير دوريات؛ للبحث عن التماسيح وتحذير المواطنين منها وهناك جهود ضخمة في البحث عنها قبل وصولها إلى المناطق المأهولة.
يذكر أن فيضانات تايلاند أدت إلى مقتل 18 شخصًا، بالإضافة إلى تشريد 747 ألف شخص.
4 تعليقات
تابعت برنامج وثائقي عن حيتان الاوركا نوع من الحيتان المتوحشه يقول عشان تبقى ع قيد الحياه لازم تأكل في اليوم اكثر من 3 ملايين سعره حراريه
وكانت الفريسه الدسمه للحيتان ذي هي الفقمه
صغير الفقمه لوحده يحوي مليون سعره حراريه 😊😊
وكانت تتواجد بالقرب من الشواطئ لاصطيادها
مع انها متوحشه سبحان الله الا انها لاتقتات ع الاسماك ابد
الله يعينهم .ليش ما يقتلونها او يصطدونها ويحطونها بحديقة حيوانات .
طيب
حيلهم بينهم ..