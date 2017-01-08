ملتقى المواهب للتراث والثقافة في مدارس طريف

خالد الضبيبي (صدى):

نظم مكتب تعليم محافظة طريف بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة ملتقى المواهب الموحد للتراث والثقافة في مدارس طريف ظهر هذا اليوم الاحد الموافق 10/4/1438 بمدرسة البنات الثامنة

بتشريف من سعادة القائم بأعمال محافظ طريف الاستاذ خالد بن دخيل الرشيدان وبحضور سعادة مدير عام التعليم بمنطقة الحدود الشمالية الاستاذ عبدالرحمن بن سعد القريشي وبحضور سعادة مديرعام فرع وزارة العمل واللجان الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية الاستاذ عبدالله بن محمد اليامي ومدير مركز التنمية الاجتماعية بالمنطقة

الاستاذ النوري بن علي العنزي ومدير دار الاملاحظة الاجتماعية بعرعر سميحان بن عايد الشمري و مدير ادارة النشاط الطلابي بالمنطقة الاستاذ سليمان بن صالح الحميد ومدير العلاقات العامة بالتعليم سطام السلطاني

ومدير مكتب تعليم طريف الاستاذ احمد بن سالم الشريف ورئيس لجنة التنمية بطريف الاستاذ محمد بن شلاش الضبيب وبحضور عدد كبير من مديري الدوائر الحكومية والمؤسسات الخيرية والاجتماعية ورؤساء الاقسام ورجال الاعمال والمشرفين التربويين وقادة المدارس ورواد النشاط والمعلمين

والذي يأتي تزامنا مع الذكرى الحادية والثلاثين للمهرجان الوطني للتراث والثقافة والذي تسعى الجهات المنظمة من خلاله الى تحقيق عدد من الاهداف بمقدمتها ابراز الجانب التراثي والثقافي للمنطقة وكيفية المحافظة على الموروثات الشعبية وغرس مفاهيم الأصالة لدى الأجيال القادمة وإبراز وإحياء مواهب الطلاب والطالبات وبيان الدور الفاعل للأنشطة المدرسية