«أهل الحديث» تطالب بمحاكمة إيران على جرائم الحرب بسوريا

إسلام آباد (صدى):

طالبت جمعية أهل الحديث المركزية في جمهورية باكستان الإسلامية بضرورة محاكمة إيران في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية جرائم الحرب والمجازر التي نفذتها بحق الشعب السوري وخاصة في مدينة حلب، ودعمها للجماعات الإرهابية مثل حزب الله .

جاءت ذلك خلال مسيرة حاشدة قادتها الجمعية أمام نادي الصحافة بمدينة كراتشي عاصم إقليم السند الباكستاني .

ورفع آلاف المشاركون في المسيرة لافتات تندد بالتدخل الإيراني في شئون الدول العربية والإسلامية ودعمها للإرهاب في المنطقة .

وقال محمد قصوري الرئيس الإقليمي لجمعية أهل الحديث في إقليم السندفي كلمة له “إن أبناء باكستان يستهجنون ويرفضون التدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية والإسلامية، ودعم إيران للمنظمات الإرهابية التي تستهدف المسلمين وتبث ثقافة العنف والإرهاب وتنشر التطرف والطائفية”.

من جهته طالب إبراهيم طارق الأمين العام للجمعية في إقليم السند المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات صارمة ضد إيران لوقف تدخلاتها في سوريا والعراق واليمن وغيرها من الدول الإسلامية .

بدوره قال سيد نجيبنائب الأمين العام للجمعية “إن جمعية أهل الحديث المركزية باكستان ستقف أمام كل من أراد زعزعة الأمن والاستقرار في بلاد الحرمين الشريفين، مثمنًا الدور الريادي الذي تؤديه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في حماية الحرمين والمقدسات الإسلامية ووحدة الأمة الإسلامية”.