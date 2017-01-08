بالفيديو.. خليجية تلقي بنفسها في البحر من أعلى يخت

نورة الشهرى (صدى):

تناقل رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو، يرصد امرأة ترتدي عباءة ونقابا تقوم بالقاء نفسها من أعلى يخت في وسط البحر.

ويظهر الفيديو المرأة وهي تقف أعلى اليخت، وعندما غفل عنها الجميع، قامت برمي نفسها في البحر.

هذا ولم يتسنى معرفة معلومات اخرى حول الفيديو .