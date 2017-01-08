بالفيديو.. خليجية تلقي بنفسها في البحر من أعلى يخت

نورة الشهرى (صدى):
تناقل رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو، يرصد امرأة ترتدي عباءة ونقابا تقوم بالقاء نفسها من أعلى يخت في وسط البحر.
ويظهر الفيديو المرأة وهي تقف أعلى اليخت، وعندما غفل عنها الجميع، قامت برمي نفسها في البحر.
هذا ولم يتسنى معرفة معلومات اخرى حول الفيديو .
123 تعليق
واصلي والله معاكي واصلي والله يحميكي يحميكي ي غراااااااام 👍😂😭
على راسي ياوهم..ووالديك للجنه ..تم انت تامر وحن انطامر ودندن ..والجميع على راسي بدون اسثناء ..والله يسامح الجميع ..ويصلح حالنا وحال الجميع ..انا من النوع الي يحترق وينظغط من الكلام الي ماله في قاموس التعليق داعي ..من سب ولا شتم ..ليه جينا نعلق ونقراء ونستفيد ونلقى مثلكم وشروكم ..ماجينا عشان نقابل الي ينقص من احد او يسب احد ..يكفينا الي فينا فينا ..وانا موجود معكم وتبشر ..
ويش هالحرب الطاحنه بالتعليقات 😲
الله يهدي الجميع .
هلا وغلا أخ سعيد نورتنا اساسا محد سالم من كلام الناس اذا انهم قالوا عن الله ثالث ثلاثه وعن الرسول عليه الصلاة والسلام مجنون وساحر ووو محد راح يسلم من الناس ومن كلامها بس الله يكفينا فيهم ولا يجعلنا منهم
😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
وأصلك ي الجرناس جعل تحيا وحياك
اررررررررررررررررحب ي بو محمد ،، وراسك سالم وعلمك غانم جعلك تحيا وشرواك الطيب ولاهانوا الزملاء والزميلات وحيااك
كنّا في غيبوبة تامة والحين في شبه غيبوبة ننتظر الباقين عشان نفيق إفاقة تامة من هالغيبوبة
عليه الصلاة والسلام ..النور نوركم ..الله يصلح الحال يارب ..
اسوم ههههههه ..قاعد لكم هناء لين تعرسين ..
الله يبعد الغيبوبه ..عنى وعنكم ويرد كل غايب ..البقى جعلك سالم غانم انت وكل اخواني وخواتي ..يارب
الله يسعدك ي وهم الامور طيبه
مافيه لاغيبوبه ولاشي
هههههههههههههههههههه .. عادي يمكن فيهاا خيرر واعرسسس ..
الله المستعان اسئل ولا احد يجاوبني
السلام عليكم الله يهدي النفوس ويصلح البال بالنسبه للسباحه الماهره عساها بخير يارب دانه من قلتي قمل وراسي يحكني هههههههههههههههههههههه تحياتي للجميع❤️
محرومه ادعي لهم بالصلاح من راقب الناس مات هما هههههههههههههههههههه
الله يصلح حالهم انا عندي عزاء وما عد ادخل كثير زي اول. يادوب. على الماضي واطلع بس اولةامس لقيت شي مخزي ولا ادري ايش السبب وناس حالات وناس داخله
الله يصلح حالهم انا عندي عزاء وما عد ادخل كثير زي اول. يادوب. على الماشي واطلع بس اولةامس لقيت شي مخزي ولا ادري ايش السبب وناس حالات وناس داخله ..
حياك يا كويس كيفك محد انتبه الا انت اس 😂😍
المحرومه يا روحي مثل ما قالوا حرب طاحنه وانتهت 😎
معاوضين بخير يالست محرومه ..والله يرحم ميتكم ويغفر له ..الي صار مدري منهو حاط نيم نقاط واستلم خلق الله سب وسخافه والبنات وساخه ..كتابته مثل وجه وصار هواش ..وانتهت الحمد لله ..وسلامتس ..
الله يناولس مرادس يااسووم يارب ..
جزاك الله خير. واستجاب داعك
الله يصلح الحال
دندنون ،، وانا بعد احبك خيتو،،
وربي يسعدك إنتي وروزا ووهم بجد كلامكم غير لي نفسيتي ،،،
وبواصل معكم ☺️ بس اذا شفتوني بديت أخبس بالحكي نبهوني 🙈😂،،
هههههههههه أبشري يا عسل وحياك من جديد
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