  • نشر : 2017/01/08 - 6:12 م
  • 2٬959 مشاهدة
  • 65 تعليق
  • منوعات

بالفيديو.. خليجية تلقي بنفسها في البحر من أعلى يخت

بالفيديو.. خليجية تلقي بنفسها في البحر من أعلى يخت
نورة الشهرى (صدى):

تناقل رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو، يرصد امرأة ترتدي عباءة ونقابا تقوم بالقاء نفسها من أعلى يخت في وسط البحر.

ويظهر الفيديو المرأة وهي تقف أعلى اليخت، وعندما غفل عنها الجميع، قامت برمي نفسها في البحر.

هذا ولم يتسنى معرفة معلومات اخرى حول الفيديو .




65 تعليق


  1. ابو احمد [ عدد التعليقات: 843 ] 09/01/2017 في
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    انا ما اتوقع انه القرني هذا شخص من إدارة …

  2. ألجرناس 🌴 [ عدد التعليقات: 1377 ] 09/01/2017 في
    رد

    خيتي حقيقه . والله إني ماقلت شي غلط في ردي ..
    ولا تدعين على نفسك بالموت . ألأعمار بيد الله سبحانه .

  3. ابوسعود٠٥٠٢ [ عدد التعليقات: 137 ] 09/01/2017 في
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    يا رب اللهم انتقملي من الي مسمي نفسه …. في ليلة ﻻ أخت لها، وساعةٍ ﻻ شفاء منها، وبنكبة ﻻ انتعاش معها، وبعثرةٍ ﻻ إقالة منها، ونغّص نعيمه، وأره بطشتك الكبرى، ونقمتك المثلى، وقدرتك التي هي فوق كل قدرة، وسلطانك الذي هو أعزّ من سلطانه، واغلبه لي بقوّتك القوية، ومحالك الشديد، وامنعني منه بمنعتك التي كل خلق فيها ذليل، وابتله بفقرٍ ﻻ تجبره، وبسوء ﻻتستره، اللهم آمين

  4. حقيقه [ عدد التعليقات: 101 ] 09/01/2017 في
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    انا رجل ي الجرناس
    ولكن سائني جدا جدا تعليقات امس واليوم عن بنات الناس

  5. سعيد مكني الشهراني [ عدد التعليقات: 1198 ] 09/01/2017 في
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    ..عموما اطلبكم بحق الي جمعنا في هذا المكان بدون استثناء اعرفه او عرفته هنا ..ان تسامحوني من خاطركم وتعفون عني ..والله يسامحكم من كل قلبي دنيا واخره ..ووصلو اعتذاري لكل من غاب ..ودعتكم الله الي مايضيع ودعاته..اخوكم سعيد محمد سعيد ال مكني الشهراني ..ولقانا باذن الي متنام عينه يجمعنا وياكم في جنته يارب ..الله يحفصكم واحد واحد ..

  6. ألجرناس 🌴 [ عدد التعليقات: 1377 ] 09/01/2017 في
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    آسف أخي حقيقه كتبت خيتي حقيقه .

  7. ابو احمد [ عدد التعليقات: 843 ] 09/01/2017 في
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    ابو سعود الله يتقبل منك ان شاء الله وان شاء الله تصادف ساعة استجابة وربي يورينا فيه عجائب قدرته والله العظيم انه فار دمي من كلامه ومن كثرة التعليقات …

  8. حقيقه [ عدد التعليقات: 101 ] 09/01/2017 في
    رد

    ي اخوان انا والله العظيم سائني جدا جدا
    كثرة التعليقات امس واليوم ع البنات
    فنحن لدينا عورات

  9. ألجرناس 🌴 [ عدد التعليقات: 1377 ] 09/01/2017 في
    رد

    الله يسمع منك اخي ابوسعود .

  10. ألجرناس 🌴 [ عدد التعليقات: 1377 ] 09/01/2017 في
    رد

    أكرر أسفي أخي حقيقه وسامحني .

  11. المسافر [ عدد التعليقات: 119 ] 09/01/2017 في
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    جالس اضحك واتعجب علي الردود ونسينا الخبر وسعو صدوركم وكل واحد فينا يميز الصح والغلط

    والمعلقين على الاحداث والاخبار ممتعين مهذبين من دون ذكر اسامي

    من كثر ما اتابع الاخبار بالصحف الاكترونية اذا قريت بالصدفه خبر بجريدة ورقية بلا شعور انزل ادور التعليقات احباط الخلاصه التعليقات والردود الممتعه المقنعه المفيدة هي نوارة الصحيفة
    …..
    عرفوا ان كل رجل هنا متربع 24 ساعه انه ..لان الشاتات ماهي بمجالس للرجال

    خف علينا ياصدر المجلس الحين اراكيك بالمجلس وباية مناسبة واسحب عليك وارد واضحك واعلق الاجواء تغيرت والحياة بسيطه وصعبه اذا حبيت

  12. ابو عمار [ عدد التعليقات: 8114 ] 09/01/2017 في
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    حركتها حركة وحده سباحه ولا اتصور انها عملية انتحار ثم لم ارى احد نزل وراها لانقاذها معقوله اليخت ما فيه احد يعرف يسبح وماهر في السباحه

  13. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11632 ] 09/01/2017 في
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    ههههههههههههههه. يا اخ سعيد خلك موجود

  14. ..... [ عدد التعليقات: 6 ] 09/01/2017 في
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    الله عز وجل غفور رحيم وكل بني آدم خطائين وخير الخطائين التوابين
    اعتذر من الجميع على أخطائي وااااااسف جدا جدا جدا
    وأتمنى توقفون بكل وجه مخطي خاصه الأخ برق كل وقته يتلاعب بالالفاظ وتعززون له شباب وبنات
    وآسف أسف خاص لاابو سعود

  15. ..... [ عدد التعليقات: 6 ] 09/01/2017 في
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