  • نشر : 2017/01/08 - 6:12 م
  • 1٬513 مشاهدة
  • 25 تعليق
  • منوعات

بالفيديو.. خليجية تلقي بنفسها في البحر من أعلى يخت

بالفيديو.. خليجية تلقي بنفسها في البحر من أعلى يخت
نورة الشهرى (صدى):

تناقل رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو، يرصد امرأة ترتدي عباءة ونقابا تقوم بالقاء نفسها من أعلى يخت في وسط البحر.

ويظهر الفيديو المرأة وهي تقف أعلى اليخت، وعندما غفل عنها الجميع، قامت برمي نفسها في البحر.

هذا ولم يتسنى معرفة معلومات اخرى حول الفيديو .




25 تعليق


  1. جاكراندا [ عدد التعليقات: 221 ] 08/01/2017 في
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    هههه بغت تسبح عادي

  2. فيصل بن عبد العزيز [ عدد التعليقات: 30 ] 08/01/2017 في
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    محتره 😂😂😂😂😂

  3. سعيد مكني الشهراني [ عدد التعليقات: 1191 ] 08/01/2017 في
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    الا زاد الماء على الطحين ..الفيح وعمايله ..

  4. ____ [ عدد التعليقات: 4 ] 08/01/2017 في
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    .عنها ما حيت والى جهنم

  5. ____ [ عدد التعليقات: 4 ] 08/01/2017 في
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    وأستغرب من اللي تسافر بعباية سودا ونقاب ماما ترا شكلك مُلفت البسي بالطو ولثمه ترا تغطية الوجه غير واجبه وانت يالذكر لا تغصبها على هاللبس اذا انت من أجبرها

  6. كفاك غرور [ عدد التعليقات: 1665 ] 08/01/2017 في
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    قفزتها قفزت سباحة هههههههخخخ

    إن شاء الله تكون بخير

    يمكن احد مزعلها

  7. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9410 ] 08/01/2017 في
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    وش عندها ذي !

  8. .... [ عدد التعليقات: 5 ] 08/01/2017 في
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  9. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9410 ] 08/01/2017 في
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    الحمد لله الذي عافاني مما إبتلاك به من قلة الاخلاق والذوق ووووووووووووووع ذا مستواك ومتسحيل أنزله وأرد عليك بمثل كلامك

  10. ..... [ عدد التعليقات: 1 ] 08/01/2017 في
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    وووووع على اللي تطارد وراء الفحول

  11. سعيد مكني الشهراني [ عدد التعليقات: 1191 ] 08/01/2017 في
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    بعض الناس من ورى الشاشات مسوي مطلق وكفو ..وهو حثاله مايسوى ..وعارف انه ماحد بيعرفه فيكتب كتابه مثل ماتربى عليها ..مادرى ان فيه واحد يراه ويعلم من هو وبيسآله عن الي كتبه وسبه لبنات خلق الله الي هم اطلق واشرف منه ..عينه مريضه نفسيآ ..

  12. ابوسعود٠٥٠٢ [ عدد التعليقات: 136 ] 08/01/2017 في
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    ….. هذي نتيجة تربية اهلك والظاهر انك بدون اهل اصلاً
    ماعليك في العينات ذي يادانه هذا ينطبق عليه الكلاب تنبح والقافله تسير

  13. .... [ عدد التعليقات: 12 ] 08/01/2017 في
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    كلامكم الدفاعي عنها وأشكالها خل ..

  14. ابو احمد [ عدد التعليقات: 841 ] 08/01/2017 في
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    كلامي للصحيفة صار لكم شهر تقريبا تتطلعون .. بأسماء رجال وبنات وهذي لعبة منكم ومكشوفة ..من يوم انها يسمح لها بالظهور وهي تستحق حرر الرد وهم من الصحيفة نفسها ماهم معلقين من خارج الصحيفة اتقوا الله بكلامكم واتركوا عنكم الألفاظ .. وهذي الأخلاق أبدا ما حد يرضى فيها لكن ما أقول الا الله ..

  15. .... [ عدد التعليقات: 12 ] 08/01/2017 في
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    ..

  16. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9410 ] 08/01/2017 في
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    هههههههه مشكورين

    والله ما هز شعره من راسي واثقه من نفسي ومن تعليقاتي وبإمكاني اشرشحه وأهينه بس احتراما للقارئين بشفق عليه مسكين الظاهر انو يعاني من نقص في نفسه والدليل هو اللي جاني من البدايه وتهجم علي في التعليقات لا أعرفه ولا يعرفني لكن بقوله إملأ صحيفتك بما شئت وبالشتم اللي تبي وأنا وش وراي بكسب حسنات الحمد لله ,,,

  17. ابو احمد [ عدد التعليقات: 841 ] 08/01/2017 في
    رد

    بالله تعليقات … مثل تعليق …….. ما يستحق حرر الرد والا لانه من الصحيفة مسموح له بالظهور

  18. .... [ عدد التعليقات: 12 ] 08/01/2017 في
    رد

    ابو سعود جب لنا أم سعود مع البنات نشوف مواهبها دامهم بنات ناس 😂😂😂

  19. .... [ عدد التعليقات: 12 ] 08/01/2017 في
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    مين..🐩😂😂😂😂😂

  20. ابو احمد [ عدد التعليقات: 841 ] 08/01/2017 في
    رد

    …حسبنا الله ونعم الوكيل بالله كيف تسمحون بالفاظ مثل هذي…

  21. .... [ عدد التعليقات: 12 ] 08/01/2017 في
    رد

    تعليقاتك الامم المتحدة مهتمه فيها من أهميتها 😂😂😂😂
    ا…

  22. سعيد مكني الشهراني [ عدد التعليقات: 1191 ] 08/01/2017 في
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    مغير نكك وايميلك ومندس ليه ..ا.

  23. .... [ عدد التعليقات: 12 ] 08/01/2017 في
    رد

    🐩 القرني 😂😂😂

  24. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9410 ] 08/01/2017 في
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    استغفر الله العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد إن لا إله إلا انت استغفرك وأتوب اليك
    اسأل الله لك الشفاء العاجل يا كريم

  25. وهم الايام [ عدد التعليقات: 2618 ] 08/01/2017 في
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    لاحول ولاقوة الابالله … الشهادة لله لي ٣ سنين ب هالصحيفه ماعمري شفت دانه تغازل احد او تتلزق فيه وهي والله محشومة وتكرم عن هالعلوم هي وغيرها لكن انت رمة و ردي أصل وردي نفس تستقوي ع النساوين اللي تفلت كل وحده فيهم تسواك للأسف الشديد انك من أعضاء الصحيفه ولكن تدخل ب اكثر من نك ي تسلب وينك من اول ماطلعت تتكلم ي حيوان انت والله اللي تبيلك فحل يمتر بومتك تمتير ي مبسبس قسم بالله العظيم ان الصحيفة صارت ماتنطاق دام انت وأشكالك موجودين ااااااخ ..ع خشمك انت ومن هو ع شاكلتك متخفي ب كثر من نك زي الحرمه ي … انت والله اللي تبي من يدعتس بومتك دعتس عشان تسترجل ي رخيمان


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