بالفيديو.. خليجية تلقي بنفسها في البحر من أعلى يخت

نورة الشهرى (صدى):
تناقل رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو، يرصد امرأة ترتدي عباءة ونقابا تقوم بالقاء نفسها من أعلى يخت في وسط البحر.
ويظهر الفيديو المرأة وهي تقف أعلى اليخت، وعندما غفل عنها الجميع، قامت برمي نفسها في البحر.
هذا ولم يتسنى معرفة معلومات اخرى حول الفيديو .
25 تعليق
هههه بغت تسبح عادي
محتره 😂😂😂😂😂
الا زاد الماء على الطحين ..الفيح وعمايله ..
.عنها ما حيت والى جهنم
وأستغرب من اللي تسافر بعباية سودا ونقاب ماما ترا شكلك مُلفت البسي بالطو ولثمه ترا تغطية الوجه غير واجبه وانت يالذكر لا تغصبها على هاللبس اذا انت من أجبرها
قفزتها قفزت سباحة هههههههخخخ
إن شاء الله تكون بخير
يمكن احد مزعلها
وش عندها ذي !
…
الحمد لله الذي عافاني مما إبتلاك به من قلة الاخلاق والذوق ووووووووووووووع ذا مستواك ومتسحيل أنزله وأرد عليك بمثل كلامك
وووووع على اللي تطارد وراء الفحول
بعض الناس من ورى الشاشات مسوي مطلق وكفو ..وهو حثاله مايسوى ..وعارف انه ماحد بيعرفه فيكتب كتابه مثل ماتربى عليها ..مادرى ان فيه واحد يراه ويعلم من هو وبيسآله عن الي كتبه وسبه لبنات خلق الله الي هم اطلق واشرف منه ..عينه مريضه نفسيآ ..
….. هذي نتيجة تربية اهلك والظاهر انك بدون اهل اصلاً
ماعليك في العينات ذي يادانه هذا ينطبق عليه الكلاب تنبح والقافله تسير
كلامكم الدفاعي عنها وأشكالها خل ..
كلامي للصحيفة صار لكم شهر تقريبا تتطلعون .. بأسماء رجال وبنات وهذي لعبة منكم ومكشوفة ..من يوم انها يسمح لها بالظهور وهي تستحق حرر الرد وهم من الصحيفة نفسها ماهم معلقين من خارج الصحيفة اتقوا الله بكلامكم واتركوا عنكم الألفاظ .. وهذي الأخلاق أبدا ما حد يرضى فيها لكن ما أقول الا الله ..
..
هههههههه مشكورين
والله ما هز شعره من راسي واثقه من نفسي ومن تعليقاتي وبإمكاني اشرشحه وأهينه بس احتراما للقارئين بشفق عليه مسكين الظاهر انو يعاني من نقص في نفسه والدليل هو اللي جاني من البدايه وتهجم علي في التعليقات لا أعرفه ولا يعرفني لكن بقوله إملأ صحيفتك بما شئت وبالشتم اللي تبي وأنا وش وراي بكسب حسنات الحمد لله ,,,
بالله تعليقات … مثل تعليق …….. ما يستحق حرر الرد والا لانه من الصحيفة مسموح له بالظهور
ابو سعود جب لنا أم سعود مع البنات نشوف مواهبها دامهم بنات ناس 😂😂😂
مين..🐩😂😂😂😂😂
…حسبنا الله ونعم الوكيل بالله كيف تسمحون بالفاظ مثل هذي…
تعليقاتك الامم المتحدة مهتمه فيها من أهميتها 😂😂😂😂
ا…
مغير نكك وايميلك ومندس ليه ..ا.
🐩 القرني 😂😂😂
استغفر الله العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد إن لا إله إلا انت استغفرك وأتوب اليك
اسأل الله لك الشفاء العاجل يا كريم
لاحول ولاقوة الابالله … الشهادة لله لي ٣ سنين ب هالصحيفه ماعمري شفت دانه تغازل احد او تتلزق فيه وهي والله محشومة وتكرم عن هالعلوم هي وغيرها لكن انت رمة و ردي أصل وردي نفس تستقوي ع النساوين اللي تفلت كل وحده فيهم تسواك للأسف الشديد انك من أعضاء الصحيفه ولكن تدخل ب اكثر من نك ي تسلب وينك من اول ماطلعت تتكلم ي حيوان انت والله اللي تبيلك فحل يمتر بومتك تمتير ي مبسبس قسم بالله العظيم ان الصحيفة صارت ماتنطاق دام انت وأشكالك موجودين ااااااخ ..ع خشمك انت ومن هو ع شاكلتك متخفي ب كثر من نك زي الحرمه ي … انت والله اللي تبي من يدعتس بومتك دعتس عشان تسترجل ي رخيمان