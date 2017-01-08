بالفيديو ..عريس يجهز الشيشة لزوجته وتدخنها خلال حفل زفافهما

دمشق (صدى):

تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفل زفاف قام خلاله العريس بتجهيز الشيشة للعروس ثم بدأ في الرقص أمامها بينما كانت تجلس وتدخن.

واظهر المقطع احد أصدقاء العريس يحمل الشيشة للعريس ومن خلفه العروس ووصيفاتها، ويسلمها إليه لترقص العروس أمامه أثناء تدخينه، قبل أن يتبادلا الأدوار سويا.