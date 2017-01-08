بالفيديو ..عريس يجهز الشيشة لزوجته وتدخنها خلال حفل زفافهما

دمشق (صدى):
تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفل زفاف قام خلاله العريس بتجهيز الشيشة للعروس ثم بدأ في الرقص أمامها بينما كانت تجلس وتدخن.
واظهر المقطع احد أصدقاء العريس يحمل الشيشة للعريس ومن خلفه العروس ووصيفاتها، ويسلمها إليه لترقص العروس أمامه أثناء تدخينه، قبل أن يتبادلا الأدوار سويا.
10 تعليقات
يسعد جوكم ياشييييييخ ، كلن لاقط له وحده ويتراقص معها على قل الكلافه وكبر الابتسامه وكسر الحواجز
شكل الزواج في مقهى
خخخخخخخخخ
ما اتوقع تفاحتين … اتوقع عنب فاخر ههههههه
زاحفييييين
يبغها اتخدر ويقلب البضاعه بروقان ..
ههههه وش ذا زواج هههه استغفر الله بس
يدهن السير ليسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير حلونجي أفندي مو عقاب غرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراب البين ظالل ينعق ههههههههههههههههههههههههههههههههه
فله ورافعين الكلف وخلط ملط وصدور عاريه وقصات شعر موضه الكلب الشارد ههههه
ودي اخطب من عندهم بس يمكن يقولون ما عندك خبره ومنت ولد دشره
صدي ( دمشق ) ماهى اهدافكم فى نقل ثقافة الانحلال والدياثة الى مجتمعنا السعودي يا صدى تنقل من دمشق يعنى نظام بشار وانتم تعلمون من هم اتباع بشار وما يقمون به فى قتل اخوة لنا فى الدين اين انتم من نصرة المسلمين واجب ولماذا نقل اخباركم يتركز على نشر الانحلال فى مجتمعنا
هذا فجور اعوذ بالله من الفجور يعني اختلاط ورقص وشيشة وعري وين الفلة ؟؟؟؟؟؟
بعدين بسوريا الناس تذبح وهالفاسدين يمارسون فجورهم ويصورون وينشرون اعوذ بالله
شبيحة بشار لعنة الله عليهم اجمعين
امحق زواج 😕