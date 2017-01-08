فرنسا تحبط 24 ألف هجمة معلوماتية على أنظمة وزارة الدفاع خلال 2016

باريس (صدى):

أحبطت الأنظمة الأمنية الفرنسية 24 ألف محاولة هجوم معلوماتية خارجي على وزارة الدفاع خلال عام 2016.

وقال “جان ايف لودريان” وزير الدفاع الفرنسي، إن محاولات الهجوم المعلوماتية على الدفاع تتضاعف كل سنة، مشيرا إلى تلك المحاولات الهجومية تحاول النيل من أهداف استراتيجية “تحرش وتحديد الموقع، والتجسس” وحتى “محاولات للتشويش على أنظمة الطائرات المسيرة”، مضيفا، منذ تسلمه مهامه في 2012 وتحديداً منذ ثلاث سنوات، بات التهديد المعلوماتي رئيسياً بما في ذلك لأدواتنا العسكرية”.

وتابع في مقابلة مع صحيفة “جورنال دو ديمانش”، أن بلاده تحتفظ بحق الرد بكل الوسائل التي تراها مناسبة، يمكن أن يجري ذلك من خلال المنظومة المعلوماتية التي نملكها وكذلك من خلال وسائل تقليدية. كل شيء يتوقف على تأثير الهجوم”، مشيرا إلى أن بادر بتشكيل قيادة للعمليات المعلوماتية باسم “سايبركوم” تحت مسؤولية قيادة الأركان وسيكون لديها بحلول 2019 هيئة أركان تشرف على 2600 “مقاتل رقمي”.

وعن الاتهام الأمريكي لروسيا حول قرصنة حملة الانتخابات الرئاسية، قال وزير الدفاع الفرنسي إن مثل هذه العملية تعد “تدخلاً غير مقبول، في حال قامت بها دولة، مضيفا أنه لايستبعد أن تسعي عمليات من طبيعة تلك التى رصدتها واشنطن إلى بلبلة الانتخابات الفرنسية التى ستجري في أبريل القادم.