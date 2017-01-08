“الجزائية” تقضي بسجن مواطن مدمن مخدرات 5 سنوات لتأييده تنظم “داعش”

علي القحطاني (صدى):

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً يقضي بسجن مدمن مخدرات ومسكرات مدة 5 سنوات لتأييده تنظيم “داعش” الإرهابي عبر كتابته على الجدران ما يؤيد هذا التنظيم.

وثبت لدى هيئة المحكمة إدانة المدعى عليه بتأييده تنظيم “داعش” من خلال قيامه بكتابة اسم قائد التنظيم واسم التنظيم على الجدران وترديده عند القبض عليه أنه من داعش.

وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بأن يسجن لمدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة مماثلة. كما ثبت لدى المحكمة إدانته بشرب المسكر وتعاطي الحبوب المخدرة، وحكمت بجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة بين ملاء من المسلمين حد المسكر.