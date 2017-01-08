بالفيديو .. روسيا تنشر دبابات ذاتية القيادة للسيطرة على مناطق الصراع في سوريا

موسكو (صدى):

تبدأ روسيا نشر دبابات ذاتية القيادة، تعمل بواسطة ريموت، لأول مرة منذ ابتكارها، في سوريا، للسيطرة على المناطق التى حسم الصراع فيها عسكريا.

وقال مسؤولي استخبارات غربيين إن روسيا تعتزم نشر دبابات حديثة ذاتية القيادة من طراز (Uran-9) في سوريا، وهي دبابات ذات مواصفات خارقة، حيث إنها مزودة براجمات صواريخ وأسلحة رشاشة آلية، ويتم التحكم بها بواسطة الريموت كونترول بعيداً عن أرض المعركة ودون تعريض أي من الجنود على الأرض للخطر، بحسب صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية.

وأوضحت الصحيفة، أن الدبابة “يوران 9” المصنوعة في روسيا تتميز بأنها مركبة مدرعة تتضمن أدوات استطلاع متطورة، إضافة إلى مدفع آلي، وسلاح رشاش، وصواريخ موجهة، إضافة إلى أجهزة استشعار تُمكن من الرؤية بعيدة المدى واستكشاف الخطر عن مسافة كبيرة، كما أنها من الممكن أن تلاحق أهداف العدو وتطاردها وتتبعها بناء على البرمجة السابقة التي تتم للدبابة.