استبعاد “راكتيتش” من قائمة برشلونة امام فياريال

محمود أحمد (صدى):

قرر لويس إنريكي المدير الفني لفريق برشلونة إستبعاد إيفان راكتيتش لاعب وسط الفريق من قائمة الفريق التي تواجه فياريال مساء اليوم بالجولة 17 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وضمت قائمة البرسا للقاء كل من من مارك تير شتيجن وجوردي ماسيب وجيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس ودينيس سواريز وأردا توران وأندريس إنييستا ولويس سواريز وليونيل ميسي ونيمار ورافينيا وخافيير ماسكيرانو وباكو ألكاسير وجوردي ألبا ولوكاس ديني وسيرجي روبرتو وأندريه جوميز وصامويل أومتيتي.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في الدوري برصيد 34 نقطة بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.