صحة الباطن توضح حقيقة اختفاء جثة مولودة من مستشفي الولادة والأطفال

خالد الضبيبي (صدى):

أكد “عبد العزيز العنزي” المتحدث الرسمي لصحة حفر الباطن، على عدم صحة ما تداولته عددا من وسائل الإعلام ومواقع التواصل بشأن تفاجأ مواطن باختفاء جثة مولودة من مستشفي الولادة والأطفال، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الجهات المعنية لإكمال اللازم بعد ثبات أن البلاغ غير صحيح.

وأشار “العنزي” أن المديرية شكّلت لجنة للتحقق مما نشر، وتم عمل فحص سريري للزوجة وتحاليل للدم والرحم والأطراف لكشف أماكن المحاليل الوريدية وعلى محيط البطن وأشعة سونار للرحم، وكانت جميع النتائج تشير إلى عدم وجود حمل سابق أو ولادة سابقة ووضع الرحم طبيعي دون أي تغيير ولا يوجد على الجلد أي آثار للتشققات أو علامات التمدد للبطن.

وأضاف أنه من خلال مراجعة كافة السجلات الرسمية بالمستشفى اتضح عدم وجود أي دخول وخروج للزوجة أو تنويم أو دخول لغرف العمليات والولادة بالمستشفى مما يؤكد أن الادعاء غير صحيح، مؤكدا أن عملية الدخول والخروج لمستشفى الولادة والاطفال وعمليات الولادة والإجهاض وخلافه خاضعة لنظام صارم وبرتوكول يعمل للأم والجنين مطبق على أكمل وجه، ونسبة الخطأ به ضئيلة جداً حيث يمر بمراحل عديدة ومترابطة تتيح للمستفيد ضمان حقوقه وكذلك تضمن للمستشفى سلامة الإجراء.