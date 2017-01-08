  • نشر : 2017/01/08 - 1:34 م
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كاظم الساهر يترفع عن ربطه بالحشد الشعبي

كاظم الساهر يترفع عن ربطه بالحشد الشعبي
بغداد (صدى):

ظهر الفنان العراقي كاظم الساهر، مترفعاً عن ربطه بالحشد الشعبي العراقي، إذ خرج مجدداً متحظثا عن وقوفه مع جهة ضد أخرى في الأحداث التي شهدها العراق، في إشارة إلى صور تم تداولها أخيراً له مع قوات عراقية تداولها مغردون على أنها مع ما يسمى بـ«الحشد».

أوضح كاظم الساهر “صار لازم أرد على بعض الشائعات، للأسف لا أعرف كيف أن بعض الناس سمح لهم ضميرهم أنهم يحاولون يشوهون صور الآخرين”.

واضاف : “أخذت وحولت أنني أدعم قضية ضد قضية وأدعم جهة ضد جهة أتبرع بملايين هنا وهناك، هذا الكلام أعتقد أنه غير منطقي وليس صحيحا، وليس له حتى معنى، للأسف نقول لهؤلاء الناس إن من الأفضل لهم مراجعة ضميرهم”




6 تعليقات


  1. ✨💫نوال💫✨ [ عدد التعليقات: 10227 ] 08/01/2017 في
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    ماتقدر تعترف لاتخسر جمهورك

  2. ابوسعود٠٥٠٢ [ عدد التعليقات: 137 ] 08/01/2017 في
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    كبير يالقيصر👍🏻😘

  3. متابع [ عدد التعليقات: 145 ] 08/01/2017 في
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    لاتصرف. …الصور دليل كاف ﻹدانتك وتبريرك هذا خوفاعلى رزقك وشعبيتك ودعمك للحشدواضح ولايمكن تغطيته

  4. ابو الياس [ عدد التعليقات: 8 ] 09/01/2017 في
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    خرر الرد

  5. بو نواس [ عدد التعليقات: 144 ] 09/01/2017 في
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    باموالنا ويحاربوننا .. وبعدها نتسائل من يدعم الارهابيين بالعراق !!!

  6. الغامدي [ عدد التعليقات: 53 ] 09/01/2017 في
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    اصلا هو مسيحي


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