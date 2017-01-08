كاظم الساهر يترفع عن ربطه بالحشد الشعبي

بغداد (صدى):

ظهر الفنان العراقي كاظم الساهر، مترفعاً عن ربطه بالحشد الشعبي العراقي، إذ خرج مجدداً متحظثا عن وقوفه مع جهة ضد أخرى في الأحداث التي شهدها العراق، في إشارة إلى صور تم تداولها أخيراً له مع قوات عراقية تداولها مغردون على أنها مع ما يسمى بـ«الحشد».

أوضح كاظم الساهر “صار لازم أرد على بعض الشائعات، للأسف لا أعرف كيف أن بعض الناس سمح لهم ضميرهم أنهم يحاولون يشوهون صور الآخرين”.

واضاف : “أخذت وحولت أنني أدعم قضية ضد قضية وأدعم جهة ضد جهة أتبرع بملايين هنا وهناك، هذا الكلام أعتقد أنه غير منطقي وليس صحيحا، وليس له حتى معنى، للأسف نقول لهؤلاء الناس إن من الأفضل لهم مراجعة ضميرهم”