بالفيديو.. لحظة خروج الإرهابي «الصاعدي» من السجن قبل سنوات

عادل الحربي (صدى):

تداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يعود لـ5 سنوات مضت، وثق خلاله لحظة خروج الإرهابي “طلال سمران الصاعدي” من السجن عام 1433هـ، واحتفاء أقاربه به أثناء استقباله بعد خروجه من سجنه.

وقتل “الصاعدي” الذي “قبض عليه سابقا متنكرا بزي نسائي أثناء محاولته الهرب للخارج”، في مواجهة أمنية بحي الياسمين بالرياض، مع آخر يدعى “طايع بن سالم بن يسلم الصيعري” في شقة اتخذاها وكرا إرهابيا لتصنيع المواد المتفجرة والعبوات الناسفة.