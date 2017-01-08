بالفيديو.. لحظة خروج الإرهابي «الصاعدي» من السجن قبل سنوات

عادل الحربي (صدى):
تداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يعود لـ5 سنوات مضت، وثق خلاله لحظة خروج الإرهابي “طلال سمران الصاعدي” من السجن عام 1433هـ، واحتفاء أقاربه به أثناء استقباله بعد خروجه من سجنه.
وقتل “الصاعدي” الذي “قبض عليه سابقا متنكرا بزي نسائي أثناء محاولته الهرب للخارج”، في مواجهة أمنية بحي الياسمين بالرياض، مع آخر يدعى “طايع بن سالم بن يسلم الصيعري” في شقة اتخذاها وكرا إرهابيا لتصنيع المواد المتفجرة والعبوات الناسفة.
8 تعليقات
الدوله قد ماهي حنونه وعطوفه مثل الام على اولادها
الان ان خوارج العصر الدواعش يعضون الايد الى امدت له
مفروض يحمد ربه ويشكره ويعقل وينتبه لعمله واولاده وحياته ودينه
لكن اتخذ الشيطان وكيل
الدولة ما قصرت معهم ولكن الخسيس خسيس طول عمره أتمنى من الدولة انها ما تتساهل معهم وتناصحهم وتطلق سراحهم هذا ماهو اول واحد يطلع من السجن ويرجع لسواد الوجه اقتلوهم وفكوا المسلمين من شرهم
الي يكبر لة من نفس النوعية يعض البز الي يرضع منة ناكرين للجميل اعداء السعادة والحياة دعاة للموت والخراب غربان هذا الزمن وجوة نكرة
لاعاد تطلقون سراح احد هولاء عقولهم مغسولة مهما اظهروا حسن نواياهم الا ان الخيانة والغدر في دمائهم
الى جهنم وبئس المصير
ليته ماطلع من السجن ..
من المفترض تعليقه برقبته داخل السجن وقتها وريحتونا
قصاص ولاغيره ريحونا من هالاشكال
مفروض ماطلعوه من السجن المريض الواطي .. لجهنم تحرقه يارب