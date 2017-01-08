الإعلام تجري تحقيقاً مع قناة «بداية» بسبب التجاوزات المتكررة

الإعلام تجري تحقيقاً مع قناة «بداية» بسبب التجاوزات المتكررة
نايف السالم (صدى):

أجرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تحقيقاً مع قناة “بداية” الفضائية أكثر من مرة، بسبب تجاوزاتها المتعددة لأنظمة الإعلام.
وقال المتحدث باسم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إبراهيم الرميح إن الهيئة وجَّهت إنذارات ولفت نظر لقناة “بداية”، بسبب ما رُصِد من مخالفات متسابق برنامج “زد رصيدك”، وكذلك مخالفات صدرت عبر القناة من الداعيتين محمد العريفي وعبدالله السويلم.
وأضاف أن الهيئة تُعنى بمخالفات وسائل الإعلام المرئي والمسموع، سواء التي ترصدها أو تلك التي ترد عبر شكاوى المتابعين، مشيراً إلى أن العقوبات التي تفرضها الهيئة في حال تكرار المخالفات تتمثل في تعليق الترخيص أو فرض غرامة مالية.




44 تعليق


  1. حسبي عليهم [ عدد التعليقات: 32 ] 08/01/2017 في
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    قناة الجواحش الدووووووووووووووواعش الدرباوية

  2. أحمد آل محيا [ عدد التعليقات: 32 ] 08/01/2017 في
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    قناه ربحية فقط والله ما فيها من الفائده شيئ بس يجيبون ذالمشايخ ولهم نسبه ويتقاسمون ما في جيوب المواطنين هم والإتصالات عبر التصويت والرسايل ودعايه للشركات والمطاعم والقناة هي الرابح الاكبر

  3. ص ص ص [ عدد التعليقات: 1174 ] 08/01/2017 في
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    السلام عليكم تريدون الصراحة يجب ايقاف هذه القناة صارت مسخره وحركات وبها شباب مايع يلبسون الجنز ويعملون حركات خارجة عن الحياء وكلمات سوقيه ودلع ومغنجة يكفي ميوعة وتخريب للنشىء استعراض شباب لا يليق باسم القناة وبدايتها

  4. ام هشام [ عدد التعليقات: 1 ] 08/01/2017 في
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    سبحان الله وقنوات الا ام بي سي التي تعرض مسلسلات خادشه للحياء لاتحاسب

  5. 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 [ عدد التعليقات: 2039 ] 08/01/2017 في
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    المشكلة ان هالقناة وراها رجال يدعون الدين والاخلاق وأنها قناة محافظة تراعي العادات والتقاليد

  6. ام فهد [ عدد التعليقات: 1 ] 08/01/2017 في
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    سبحان الله شر البلية مايضحك

  7. ✨💫نوال💫✨ [ عدد التعليقات: 10268 ] 08/01/2017 في
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    عقبال مايقفلونها اشغلونا مخفات بداية كل وحدة خاقة مع مشترك يا ام هشام ام بي سي ماهي تحت سلطة وزارة الاعلام موجودة في دبي

  8. الهوزاني العتيبي [ عدد التعليقات: 3456 ] 08/01/2017 في
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    لكي لاندخل تحت دائرة النفاق والشك او نظلم احد والا نعدل في هذه المسأله

    ورأيي أنه تقفل كلها ام بي سي وطقتها وقناة بداية

    فساد اخلاقي في ال ام بي سي وغيرها من القنوات والا احد تكلم

    وهاذي علشان خطأ من مشتركين في برنامجها الذي لانعلم مافائدته قمتوا تطالبون بأغلاق القناة

    الاولى والافضل ترك هذه الاموور كلها والسحبه الكبرى عليها مثل ما افعل انا ومريح راسي لكن اسمع الناس تكلم عنها

    ما اتابعهن والا ادورهن الا ناشيونال الوثائقيه والاخبار والجزيرة الرياضية وام بي سي في برنامج اكشن يادوري او صدى الملاعب غير كذا ماادورها والا علي منها

  9. لست محرومه ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11660 ] 08/01/2017 في
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    سبحان الله

  10. أسوووم .. [ عدد التعليقات: 2968 ] 08/01/2017 في
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    أي كفووو .. القناةة يشاهدهاا أطفال مايصير يشؤفون هالانحطاط ..

  11. أبوعبدالله [ عدد التعليقات: 68 ] 08/01/2017 في
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    يلا .. يلا .. عاشوا عاشوا .. ورى يلاه عليهم … يسمر

  12. أبوعبدالله [ عدد التعليقات: 68 ] 08/01/2017 في
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    تذكرت مقولة ( تودينا مشوار ؟؟؟ بس ما معانا فلوس )

  13. طرثوث الشمري [ عدد التعليقات: 133 ] 08/01/2017 في
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    قناة همها الكسب بعنف وتتقنع وتحتمي بمظهر القناة المحافظة والتوجه الديني وهم من شروط المتسابقين يكونون حلوين ويحطون معهم كم واحد شيفه يبعدون فيه الشبهه ولاحول ولاقوة الا بالله
    وعلى حساب ضياع البنات المراهقات اللي ماغير يرسلن للقناة وتصويت للي تحب شكله
    وياليت قبل تتقفل هالقناة تتم محاسبة مدير القناة والعاملين فيها
    ياما ضيعوا مراهقات (ضيعوهم اخلاقيآ وماديآ)

  14. فيصل بن عبد العزيز [ عدد التعليقات: 30 ] 08/01/2017 في
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    قمت بحذف القناة لان ليس لها فايده و ليس هناك رقابه قناة القرآن الكريم افضل منها

  15. ابن الحلال [ عدد التعليقات: 1597 ] 08/01/2017 في
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    بصراحة القناة وان حصل فيها تجاوز بعض الاحيان ولكن هذا ما يدعوا الى التحقيق معهم
    وينهم عن قنوات ام بي سي وقنوات الرذيله
    بداية فيها خير ولكن ينقصها صاحب القرار وخطة للعمل الصحيح وافضل من الاجتهاد الشخصي

  16. المارد [ عدد التعليقات: 16 ] 08/01/2017 في
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    حتى وإن كانت قناة mbc ليست تحت سلطة وزارة الإعلام إلا إنك حينما تسأل أي مشاهد لها عن مرجعية القناة سيبدار بالقول وبكل ثقة بأنها سعودية .
    أمر آخر الأفلام والمسلسلات التي تعرض على شاشة mbc مدروسة ومحضر لها سلفاً بخلاف المشهد الذي عرض على قناة بداية فهو من المشاهد المباشرة الذي يصعب معه اجتزاءه أو بالمصطلح الغربي الدارج منتاجه .

  17. ابو سعود [ عدد التعليقات: 1 ] 08/01/2017 في
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    والله ثم والله ثم والله أن قناة بداية باب شر على بنات المسلمين

    انتهى

  18. ظافر القحطاني [ عدد التعليقات: 1 ] 09/01/2017 في
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    كل واحد وجهة نظره تمثل نفسه وأنا يشهد الله علي إن قناة بدايه هي القناة المميزه الجميله المحبوبه يكفي إنها أخذة الاول على مستوى الخليج وعربيا لكن الناجح دائما محارب ف يامحارب القناه المميزه أبيك تقيم بيتك أولا وياليت كلن يمشي معي على الشي اللي ماشي في كل بيت خليجي بالبساطه والصدق ابي كلن يشوف اهله وش يشاهدون اغلبهم تركيات مترجمه والاطفال يشاهدون القنوات الكرتونيه الجنسيه وكلن يعرفها او المسلسلات الخليجيه ف ياليت كلن يحط السانه بفمه ويخلي الناس تتصدق وتتبرع وتسمع كلام الله وتستفيد يمكن انت ياللي تحارب القناه تدخل الجنه بسبب واحد تبرع ودعا للامه الاسلاميه وشملتك رحمة ربي ف ياليت نرقى للعلا ولانحارب القنوات اللي فيها خير

  19. الدرة المصونة [ عدد التعليقات: 1 ] 09/01/2017 في
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    فيها بعض المفيد ولا للأسف هذي السنه اسميها زد رقصتك الله المستعان وشيلات كلها مؤثرات صوتيه الله يهديهم

  20. ام ميعاد [ عدد التعليقات: 2 ] 09/01/2017 في
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    حرر الرد

  21. ام عبدالله [ عدد التعليقات: 2 ] 09/01/2017 في
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    ترا كل من يحط بذمته هالكلام يوم القيامه يحاسبه اللي مايخفى عليه خافيه اذا حذفو قناة بدايه بالله قولولي وش القناة النزيهه اللي انا تابعها وترا ماني مراهق عمري بالربعين استفدت منها الكثير الله يجزاهم عنا خير

  22. محمد [ عدد التعليقات: 1248 ] 09/01/2017 في
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    وزارة الاعلام ركز علي بداية ولا ركز علي ام المنكرات ام بي سي

  23. الصراحه ماتزعل [ عدد التعليقات: 435 ] 09/01/2017 في
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    🤔وي وش ذا القناه مالقيتها ف الرسيفر اللى عندي

  24. محمد المسعودي [ عدد التعليقات: 15 ] 09/01/2017 في
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    خلوها لاتغلقوها لانها تطلع ناس على حقيقتهم بعد الشفشفه والقردنه جاء داعية زناء المحارم والان الايحائات البذيئه حتى نعرف وجوه من نراه بوجه وله وجه اخر قبيح

  25. الثقفي [ عدد التعليقات: 5 ] 09/01/2017 في
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    احذفو القناة من الارسيفر وريح راسك

  26. مسافات [ عدد التعليقات: 430 ] 09/01/2017 في
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    قناة العريفي ( تبي تاخذ الشفة ) قناة متطرفة قذرة

  27. أبوعجرم [ عدد التعليقات: 2012 ] 09/01/2017 في
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    اغلقووووها

  28. أبوعجرم [ عدد التعليقات: 2012 ] 09/01/2017 في
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    قناة طبخ ونفخ وسواليف

  29. أبوعجرم [ عدد التعليقات: 2012 ] 09/01/2017 في
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    أزين مافيهم الشباب حلوين ووسيمين خلو البنات تطالع الوجوه السنعة مو اللي عندهن فيه وحده تقول واااي باحلااااته

  30. أبوعجرم [ عدد التعليقات: 2012 ] 09/01/2017 في
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    بعضهم ستار بوووي star boy

  31. ابو ناصر [ عدد التعليقات: 2 ] 09/01/2017 في
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    قناة الخنا والميوعه والله لوفيها خير ماتركها غرم وابو عبدالكريم وبا وزارة الاعلام ليش مايصير تحقيق مع قناة العربيه الي تستضيف الروافض والخونه اللي يسبون مشايخنا ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله والله ستلقون جزائكم يوم القيامه اذا رضيتم بهذه التجاوزات ولم تتحركو لوقفها حسبنا الله ونعم الوكيل

  32. ابو عبدالله الهلالي [ عدد التعليقات: 2 ] 09/01/2017 في
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    اقول يا حليلنا أيام قنوات غصب واحد وغصب اثنين // القناة الأولى والقناة الثانية .. كانت ايام حلوه

  33. مثقف برتبة فريق اول [ عدد التعليقات: 725 ] 09/01/2017 في
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    قناة بداية يعني بداية النهاية للأخلاق والقيم

  34. مثقف برتبة فريق اول [ عدد التعليقات: 725 ] 09/01/2017 في
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    وعقبال امبي سي وروتانا وغيرها

  35. ابو احمد [ عدد التعليقات: 848 ] 09/01/2017 في
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    انتحال الأسماء كثر بالصحيفة شوفوا تعليق ام عبدالله الاسم أنثى وهو يقول بالتعليق ماني مراهق يعني ذكر

  36. همام [ عدد التعليقات: 280 ] 09/01/2017 في
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    قناة التمرد ..والجنز ..قناة بداية

  37. فريد الاصقه [ عدد التعليقات: 6 ] 09/01/2017 في
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    ومن العدالة والنزاهة والمساواة يجب ايضا اجراء تحقيق مع قنوات العهر وبث الفساد والتفسخ والعري والاختلاط والغناء والدعاية للمسكرات والتدخين وتكريم الساقط من الناس والا لن تكون هناك مصداقية لدى الاعلام بل ستكون انتقائية ومزاجية واحتكارية للرأي الأوحد وهنا مكمن الخطر !!!

  38. كاكا [ عدد التعليقات: 6 ] 09/01/2017 في
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    مشكلة الاعلام انهم يبلعون الحجر ويغصون بالزبادي!!! مايدرون ان العيال كبرت وماعاد فيه شي مخفي !! اعلامنا وللاسف يطبق (ماأريكم الا ماأرى) وعليكم السمع والطاعة دون نقاش

  39. كلام الحق يزعل [ عدد التعليقات: 1 ] 09/01/2017 في
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    متسلطين على هالقناة .. اصلا الكمال لله .. اتقوا الله وربي يجزاهم كل خير اللي بقناة بدايه والتجاوزات هذي ماتجي شي عند القنوات الثانيه .. اتقوا الله . قناة الاغاني والرقص واللختلاط والتعري والكلام الفاحش عادي بس كم خطأ بذي القناة قومتوا الدنيا . …
    لاحول ولاقوة الا بالله وانا ماادعي الالتزام بس هالقناة ممتازه واغنتنا عن قنوات الفحش والفجور .

  40. رااايق [ عدد التعليقات: 2322 ] 09/01/2017 في
    رد

    كل القنوات تبحث عن الربح والكل يتوجه لجمهورة !!
    .
    سواءً قنوات دينه أو غيرها من القنوات الأخرى المنوعه ..!!
    .
    وأنت يااا المشاهد بيدك ريموت كنترول .. وانت تتحكم ولك الأختيار .. !! بس خلاص .. هع

  41. رااايق [ عدد التعليقات: 2322 ] 09/01/2017 في
    رد

    تصحيح .. سواءً قنوات ((دينيه)) أو غيرها من القنوات الأخرى المنوعه ..!!

  42. ريحو انفسكم بلاش تعقيد [ عدد التعليقات: 1 ] 09/01/2017 في
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    وش تحسون فيه ماتبون تتابعونها خلاص لاتتابعو
    محد ضرب ع ايديكم وقال تابعوها يعني لازم اعلق تعليقك لنفسك ولا
    كله لا ياخر ولا يقدم. وكم اخذتو ذنب ناس والي يقول ان الفلوس تروح لجيوبهم
    احسنو الضن. الله المستعان

  43. محمد اليامي [ عدد التعليقات: 1 ] 10/01/2017 في
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    لم نسمع هذا الهجوم العنيف على القنوات الاخرى مثل mbc وما تنشره من رذيلة ومحاربة للدين… وقناة بداية برامجها مباشرة وقد يحدث بعض الأخطاء الغير مقصودة ولكنها لا تستدعي هذا الهجوم الغير مبرر ، كما أن برامجها منوعة ومفيدة ولها جمهورها الذين يتابعونها بشغف.

  44. عائشة [ عدد التعليقات: 1 ] 10/01/2017 في
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    انا كنت مع الاسف من الي ينتقدون بداية لكن لمن تابعتها وربي تركت كل القنوات وماصرت اشوف غيرها،يكفيكم يوم الاثنين فقرة ميراث الانبياء شوفوها قبل تحكمون هذا غير الفقرات الي فيها المزح والترفيه،زمان كنت ما اسمع الا مايتابعها الا البنات المراهقات والموسم هذا اجمل متسابق الي هو عمر الملحم والله ماشفت الخقه عليه بالعكس بالقوة يطلع من البرايمات. اغلب الي يعلقون هنا اتحدى اذا كانو تابعو بداية لا وبعد الي زاد حبي لبداية انهم مونسين امي وابوي في الصباح وش عاد اكثر من كذا


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