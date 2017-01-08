الإعلام تجري تحقيقاً مع قناة «بداية» بسبب التجاوزات المتكررة

نايف السالم (صدى):

أجرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تحقيقاً مع قناة “بداية” الفضائية أكثر من مرة، بسبب تجاوزاتها المتعددة لأنظمة الإعلام.

وقال المتحدث باسم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إبراهيم الرميح إن الهيئة وجَّهت إنذارات ولفت نظر لقناة “بداية”، بسبب ما رُصِد من مخالفات متسابق برنامج “زد رصيدك”، وكذلك مخالفات صدرت عبر القناة من الداعيتين محمد العريفي وعبدالله السويلم.

وأضاف أن الهيئة تُعنى بمخالفات وسائل الإعلام المرئي والمسموع، سواء التي ترصدها أو تلك التي ترد عبر شكاوى المتابعين، مشيراً إلى أن العقوبات التي تفرضها الهيئة في حال تكرار المخالفات تتمثل في تعليق الترخيص أو فرض غرامة مالية.